خبير بالشأن الإسرائيلي: مرافعات بـ"العدل الدولية" يشكل حصارًا عسكريًا على إسرائيل

أكد أحمد شديد، خبير الشئون الإسرائيلية، أن ما يحدث من مرافعات دولية بمحكمة العدل الدولية يشكل حصارًا عسكريًا على إسرائيل، مشددًا على أن هناك عدد من الدول التي هي بالأساس اتخذت موقفا مسبقًا.

ونوه “شديد”، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، بأن الدعوات التي ترفع أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل والدول الداعمة لها تشكل حصارا اقتصاديا وعسكريا على إسرائيل.

وأضاف أن هذا التحول الدولي وإن كان بطيئًا، إلا أنه هام جدًا، وبالتالي هذا التحول في المواقف الدولية والذهاب للمؤسسات القضائية والقانونية الدولية هو مؤشر على بداية صحوة الضمير العالمي، موضحًا أن الكرة التي تتدحرج الآن لها دور كبير وفاعل في التأثير على السياسات الخارجية للدول الداعمة لإسرائيل، وأيضًا على صانع القرار في إسرائيل.

وشدد على أن التحول الكبير في موقف الإدارة الأمريكية بعد الدعوة التي قدمتها جنوب إفريقيا كان ملموسًا، ونلمس آثاره اليوم، وإن كان لا يمس الجوهر الذي يربط على قرارات إسرائيل.

وكان أكد ممثل نيكاراجوا أمام محكمة العدل الدولية، أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي بذريعة الدفاع عن النفس، مشددًا على أنه يطالب “العدل الدولية” بإصدار أوامر لألمانيا من أجل وقف الدعم لإسرائيل، وجاء ذلك خلال كلمته أمام محكمة العدل الدولية بجلسة الاستماع لنظر دعوى نيكاراجوا ضد ألمانيا، بشأن تقديمها مساعدات عسكرية لإسرائيل عبر قناة “القاهرة الإخبارية”.

وأوضح ممثل نيكاراجو، أن وقف ألمانيا تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين “الأونروا” يسهم في شل المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، مؤكدًا أن إسرائيل متهمة باستهداف العاملين في المنظمات الإنسانية وخاصة وكالة الأونروا.

وشدد على أن معرفة ألمانيا بشكل مسبق استخدام أسلحتها ضد الفلسطينيين هي مشاركة في الإبادة الجماعية التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي خلال الفترة الحالية ضد الشعب الفلسطيني، منوهًا بأن ألمانيا مسؤولة عن الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى ضرورة عدم استمرار الواقع الذي تحاول إسرائيل فرضه على الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أنه يتعرض لأبشع أنواع الجرائم من جانب إسرائيل ويطالب بوقف كل أشكال الدعم لإسرائيل من قبل ألمانيا.