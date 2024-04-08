شبانة : الجبلاية هي من اختارت الطاقم البرازيلي للقمة الأخيرة

قال الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام، ان اتحاد الكرة المصري هو من اختار طاقم التحكيم البرازيلي بقيادة أندرسون دارونكو للقاء الأهلي والزمالك الأخير والذي اقيم على الأراضي السعودية.

وتعجب شبانة من القاء اللوم على الجانب السعودي في اختيار طاقم التحكيم، مؤكدا على ان الطرف السعودي تكفل فقط بمصاريف الحكام ولم يقوم باختيار اي فرد من الطاقم.

واختتم شبانة حديثه قائلا : ان من يريد القاء اللوم فليلقيه على الجبلاية وليس الجانب السعودي!