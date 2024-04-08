كيلو الثوم بـ 12 جنيها.. أسعار الخضروات والفاكهة بأسواق الفيوم

تشهد أسواق الخضروات والفاكهة بمحافظة الفيوم، إستقرارا في الأسعار، وتوافر المعروض بالأسواق، اليوم الإثنين الموافق 8 أبريل، مع إنخفاض أسعار بعض الأنواع نهاية شهر رمضان.

وكانت الأسواق الرئيسية قد شهدت إنخفاضا طفيفا بأسعار بعض الأنواع، مساء أمس الأحد بسوق الفيوم العمومي لبيع الخضروات والفاكهة، وعدد من الأسواق والسويقات بالقرى والمراكز.

وتباينت الأسعار في عدد من الأسواق الأسبوعية بالقرى والمراكز، ورصدت الوفد ذلك اليوم بسوق الإثنين العمومي بمدينة طامية، وسوق الإثنين بعدد من السويقات بقرى ومراكز المحافظة، والتي شهدت توافر المعروض من الفاكهة والخضروات بكافة أنواعها، نظرا لتوافر كافة الأصناف بالمناطق الزراعية المحيطة بالأسواق والقريبة منها، والتي تساعد على انخفاض الأسعار، وتجعلها في متناول الجميع.

إستقرار الأسعار وتوافر المعروض من الخضروات والفاكهة بالفيوم

خلال ذلك شهدت الأسعار في أسواق الخضروات إستقرارا في بعض الأصناف، حيث بلغ سعر كيلو البطاطس 10 جنيهات، والطماطم 8 جنيهات، وكيلو الليمون 25 جنيها، وبلغ سعر كيلو البصل الأحمر والأصفر 22 جنيها ومبلغ 12 جنيها للبصل الأبيض الجديد، و15 جنيها للخيار، و25 جنيها للفلفل الألوان و15 جنيها للكوسة، و7 جنيهات للباذنجان الأسود و20 جنيها للباذنجان الأبيض، و15 جنيها لكيلو الفلفل الأخضر و18 جنيها للفلفل الأحمر، و17 جنيها للفلفل الرومي و5 جنيهات للجزر، و15 جنيها لكيلو الفاصوليا الخضراء والبازيلياء، و8 جنيهات لكيلو البطاطا الحلوة، وربطة الشبت والبقدونس بمبلغ 3 جنيهات، والفول البلدي ب10 جنيهات وتراوح سعر الكرنب من 15 إلى 30 جنيها حسب الحجم، والقرنبيط من 10 إلى 15 جنيها، والكرنب الأحمر 7 جنيهات، والكابوتشا 3 جنيهات، بينما سجل سعر كيلو الثوم الجديد مبلغ 12 جنيها، ووصل سعر كيلو ورق العنب إلى 60 جنيها.

وفي أسواق الفاكهة تراوحت أسعار كيلو البرتقال بجميع أنواعه أبو صرة واليوسفي والسكري من 7 إلى 10 جنيهات، فيما بلغ سعر كيلو الموز 12 جنيها بينما بلغ سعر كيلو التفاح الأحمر والأصفر مبلغ 35 جنيها، وتراوح سعر كيلو التفاح المستورد من 45 إلى 60 جنيها، و20 جنيها للتين الرمادي، و15 جنيها للرمان و15 جنيها للفراولة، و35 جنيها للبلح البارحي، و30 جنيها للبلح الزغلول، بينما تراوحت أسعار البلح الصعيدي وبلح الواحات البحرية من 35 الى 50 جنيها للكيلو، و15 جنيها لكيلو الجوافة

وفي سياق آخر شهدت الأسواق عدد من الحملات الرقابية لمتابعة الأسواق وضبط الأسعار، خلال شهر رمضان والتأكد من توافر كل السلع الأساسية للمواطنين، ومنع احتكار وتخزين السلع الغذائية ومنها مخازن البصل والثوم والأرز، وتمكنت الحملات من ضبط كميات كبيرة تم تخزينها لدى التجار لبيعها بأسعار مرتفعة، والتى تمت مصادرتها وتسليمها إلى مديرية التموين والتجارة الداخلية.