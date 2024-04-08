الإثنين 08 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

انهيار سيدة بعد رؤية منزلها مدمرا بغزة: حسنا الله ونعم الوكيل (فيديو)

سيدة فلسطينية تبكي
سيدة فلسطينية تبكي منزلها المدمر

انهارت سيدة فلسطينية من البكاء بعدما عادت إلى منزلها في قطاع غزة ووجدته كومة تراب بعد تدميره من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. 

txt

الاحتلال يُسقط عشرات القتلى والمصابون على مناطق وسط وجنوب قطاع غزة

txt

استشهاد فلسطينية حاولت طعن جنود الاحتلال في الأغوار (فيديو)

وأظهر فيديو نشرته قناة "العربية" اليوم الإثنين، بكاء السيدة التي قالت: "ولادي وحالي كلهم برا في الشارع مرميين، فين هنروح، ومنين هنيجي، حسبنا الله ونعم الوكيل". 

انسحاب جيش الاحتلال من خان يونس

وعاد الفلسطينيون إلى خان يونس في جنوب غزة، بعدما سحب جيش الاحتلال معظم قواته من المنطقة.

وتفقدوا الدمار الناجم عن الصراع المستمر منذ  ستة أشهر، إذ أصبحت العديد من المباني الآن مجرد أكوام من الأنقاض.

ولم يبق سوى لواء إسرائيلي واحد في جنوب المنطقة، وجرى تكليفه بتأمين ممر نتساريم الذي يقسم قطاع غزة.

عدد شهداء غزة

ويواصل الاحتلال عدوانه على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، برا وبحرا وجوا، ما أسفر عن استشهاد 33175 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 75886 آخرين، في حصيلة غير نهائية.

وأعلنت مصادر طبية اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 33175، غالبيتهم من النساء والأطفال، منذ بدء عدوان الاحتلال في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة المصابين ارتفعت إلى نحو 75886، فيما لا يزال الآلاف في عداد المفقودين تحت الركام وفي الطرقات ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إليهم.

مواد متعلقة

استشهاد فلسطينية حاولت طعن جنود الاحتلال في الأغوار (فيديو)

الأرصاد تحذر من تقلبات جوية تضرب البلاد (فيديو)

الصين توجه رسالة ردع لأمريكا واليابان في البحر الجنوبي (فيديو)

مستشفيات مصر استقبلت 3764 مصابًا من غزة منذ بداية العدوان (فيديو)

الفلسطينيون يكسرون حصار المسجد الأقصى في رمضان (فيديو)

هل تتعرض مصر لإعصار "نيهال" في العيد؟.. الأرصاد تكشف الحقيقة (فيديو)

خبير دولي: مصر تقف مع الشعوب المقهورة.. وعدد الشهداء بغزة مؤلم (فيديو)

اللقطات الأولى من الهجوم على حافلة إسرائيلية بالضفة الغربية | فيديو
الجريدة الورقية