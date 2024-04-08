انهيار سيدة بعد رؤية منزلها مدمرا بغزة: حسنا الله ونعم الوكيل (فيديو)

انهارت سيدة فلسطينية من البكاء بعدما عادت إلى منزلها في قطاع غزة ووجدته كومة تراب بعد تدميره من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأظهر فيديو نشرته قناة "العربية" اليوم الإثنين، بكاء السيدة التي قالت: "ولادي وحالي كلهم برا في الشارع مرميين، فين هنروح، ومنين هنيجي، حسبنا الله ونعم الوكيل".

انسحاب جيش الاحتلال من خان يونس

وعاد الفلسطينيون إلى خان يونس في جنوب غزة، بعدما سحب جيش الاحتلال معظم قواته من المنطقة.

وتفقدوا الدمار الناجم عن الصراع المستمر منذ ستة أشهر، إذ أصبحت العديد من المباني الآن مجرد أكوام من الأنقاض.

ولم يبق سوى لواء إسرائيلي واحد في جنوب المنطقة، وجرى تكليفه بتأمين ممر نتساريم الذي يقسم قطاع غزة.

عدد شهداء غزة

ويواصل الاحتلال عدوانه على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، برا وبحرا وجوا، ما أسفر عن استشهاد 33175 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 75886 آخرين، في حصيلة غير نهائية.

وأعلنت مصادر طبية اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 33175، غالبيتهم من النساء والأطفال، منذ بدء عدوان الاحتلال في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة المصابين ارتفعت إلى نحو 75886، فيما لا يزال الآلاف في عداد المفقودين تحت الركام وفي الطرقات ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إليهم.