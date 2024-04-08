استشهاد فلسطينية حاولت طعن جنود الاحتلال في الأغوار (فيديو)

أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على فتاة فلسطينية بزعم محاولتها طعن جنود عند حاجز تياسير في الأغوار.

استشهدت الفتاة برصاص الاحتلال قرب طوباس، في الشارع، بعدما منعت قوات الاحتلال، وصول مركبات الإسعاف إليها.

وزعم جيش الاحتلال أن الفتاة حاولت طعن جنود عند الحاجز، دون ذكر تفاصيل عن وضعها الصحي.

وأغلقت قوات الاجتلال حاجز التياسيير بالقرب من مدينة طوباس الرابط بالأغوار الفلسطينية.

عدد قتلى جنود الاحتلال منذ بداية الحرب:

في سياق متصل، أعلن جيش الاحتلال، مقتل 600 جندي إسرائيلي منذ بدء الحرب في قطاع غزة، في أكتوبر 2023.

ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ 7 أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.

وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 33 ألف قتيل و75 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقودين تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.