أسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم 8-4-2024

ننشر أسعار الذهب في مصر، مع بداية تعاملات اليوم الإثنين 8 أبريل 2024، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية نحو 3200 جنيها، مع ارتفاع السعر العالمي للذهب إلي مستويات فوق 2330 دولار .

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3657 جنيها.

عيار 21 يسجل 3200 جنيه.

عيار 18 يسجل 2743 جنيها.

عيار 14 يسجل 2311 جنيها.

الجنيه الذهب 25600 جنيه.

الذهب هذا الأسبوع

ارتفع سعر الذهب الفوري العالمي خلال الأسبوع الماضي بنسبة 4.4% وهي أعلى نسبة ارتفاع منذ أربعة أسابيع، حيث سجل ارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي ليحقق الذهب أعلى مستوى تاريخي عند 2330 دولار للأونصة ليحقق ربح بمقدار 97 دولار، وفق جولد بيليون، واستطاع الذهب تسجيل ارتفاع خلال 8 جلسات من إجمالي 9 جلسات من ضمنهم 7 جلسات متتالية، بالإضافة إلى تسجيل مستوى تاريخي بشكل يومي متتالي لـ 6 جلسات.

ارتفع سعر الذهب منذ بداية العام بنسبة 13% ليشهد منذ بداية شهر مارس أداء قياسي من الصعب تكراره، حيث ارتفاع منذ بداية شهر مارس وحتى تسجيل أعلى مستوى تاريخي يوم أمس الجمعة بنسبة 14% ليربح 286 دولار في 6 أسابيع تقريباً.

انخفاض معدل التضخم في المدن المصرية

وانخفض معدل التضخم في المدن المصرية خلال الشهور القليلة الماضية بعد بلوغه مستويات قياسية العام الماضي، في ظل معاناة مصر -المعتمدة على الاستيراد- من نقص في السيولة الدولارية، وتراجع لقيمة العملة المحلية أمام الدولار في السوق الموازية.

وتوقع المركزي المصري، أن يؤدي رفع الفائدة الأخير إلى "القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي إلى خفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم".

ووفقا لمتوسط توقعات 3 محللين شملهم الاستطلاع، فمن المتوقع أن يرتفع التضخم الأساسي -الذي يستثني الوقود وبعض المواد الغذائية المتقلبة، إلى 36.1 بالمئة في مارس من 35.1 بالمئة في فبراير.

ويتوقع المركزي المصري أن يتخطى معدل التضخم المعدل المستهدف والمعلن من قِبله البالغ 7 بالمئة (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.