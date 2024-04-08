الإثنين 08 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الأندية المتأهلة لنصف نهائي كأس الكونفيدرالية بعد تأهل الزمالك

الزمالك وفيوتشر
الزمالك وفيوتشر

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للدور نصف النهائي من كأس الكونفيدرالية الإفريقية لهذا الموسم 2023/2024.

txt

النصر السعودي يستقر علي رحيل لاعبه المحترف


جاء تأهل الزمالك لنصف نهائي الكونفيدرالية، بعدما حقق الفوز على نظيره فيوتشر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في ربع نهائي المسابقة.
وكان الزمالك قد فاز على فيوتشر في مواجهة الذهاب بهدفين مقابل هدف واحد، بينما تعادل بهدف لمثله في مباراة العودة.
ويرغب الزمالك في تحقيق لقب كأس الكونفيدرالية الإفريقية لهذا الموسم، حيث يتبقى له خطوة واحدة للوصول للمباراة النهائية ومن ثم التفكير في التتويج بالبطولة.

الأندية المتأهلة لنصف نهائي كأس الكونفيدرالية 

نجح الزمالك في الوصول لنصف نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية، بينما جاء الفريق الثاني هو دريمز الغاني، واتحاد العاصمة الجزائري، ونهضة بركان المغربي.

مواد متعلقة

جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين 8 إبريل 2024 والقنوات الناقلة
الجريدة الورقية