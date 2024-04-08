الأندية المتأهلة لنصف نهائي كأس الكونفيدرالية بعد تأهل الزمالك

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للدور نصف النهائي من كأس الكونفيدرالية الإفريقية لهذا الموسم 2023/2024.



جاء تأهل الزمالك لنصف نهائي الكونفيدرالية، بعدما حقق الفوز على نظيره فيوتشر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في ربع نهائي المسابقة.

وكان الزمالك قد فاز على فيوتشر في مواجهة الذهاب بهدفين مقابل هدف واحد، بينما تعادل بهدف لمثله في مباراة العودة.

ويرغب الزمالك في تحقيق لقب كأس الكونفيدرالية الإفريقية لهذا الموسم، حيث يتبقى له خطوة واحدة للوصول للمباراة النهائية ومن ثم التفكير في التتويج بالبطولة.

الأندية المتأهلة لنصف نهائي كأس الكونفيدرالية

نجح الزمالك في الوصول لنصف نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية، بينما جاء الفريق الثاني هو دريمز الغاني، واتحاد العاصمة الجزائري، ونهضة بركان المغربي.