عاجل.. انخفاض الحرارة وسقوط أمطار حتى الأربعاء المقبل.. والأرصاد تُحذر

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس، موضحة أن هناك انخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ونشاط للرياح مما يُشعرنا بمزيد من الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء حتى يوم الأربعاء المقبل.

طقس دافيء نهارًا على القاهرة الكبرى

وأضافت الهيئة، أن الطقس السائد دافيء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد حار على جنوب الصعيد مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مناشدة المواطنين بعدم تخفيف الملابس، وارتداء الملابس الخريفية.

خريطة سقوط الامطار في مصر

وكشفت، خريطة سقوط الأمطار في مصر، موضحة أن هناك أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة اليوم الاحد، وتكون خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة إلى مناطق جنوب الوجه البحري ومدن القناة والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة غدًا الاثنين حتى الاربعاء، على أن يكون التحسن التدريجي يوم الخميس المقبل.

درجات الحرارة

وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات كالاتي:

القاهرة 26 15

الاسكندرية 23 15

طنطا 26 15

بنها 26 15

دمياط 24 15

الاسماعيلية 28 15

شبين الكوم 26 15

المنصورة 25 15

شرم الشيخ 28 19

السويس 27 15

الفيوم 27 14

قنا 30 19

أسيوط 28 15

الاقصر 30 20

أسوان 32 20