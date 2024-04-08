بيض المائدة بسعر 140 جنيه للكرتونة من وزارة الزراعة

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ١٠ منافذ متنقلة لبيع بيض المائدة بسعر ١٤٠ جنيه للكرتونة، وذلك في إطار مساهمة الوزارة ضمن خطة الحد من الغلاء وخفض الأسعار.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت اشراف المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

إطلاق قافلة منافذ

وقال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، انه تم إطلاق قافلة منافذ متنقلة قوامها ١٠ سيارات محملة بكميات من بيض المائدة للطرح للمواطنين بسعر ١٤٠ جنيه للكرتونة الواحدة، وذلك للمساهمة في خفض العب عن كاهل المواطنين.

وأشار سيلمان الى انه تم توجيه تلك المنافذ للتجوب المناطق الشعبية والنائية، فضلا عن الميادين العامة واماكن تجمع المواطنين، للتيسير عليهم، لافتا الى انه تم أيضا ضخ كميات من بيض المائدة بنفس الاسعار، بمنافذ وزارة الزراعة فضلا عن معرض خير مزارعنا لأهالينا بموقع الزراعات المحمية بالدقي.

استمرار توافد المواطنين

وفي سياق متصل اكد سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة ومنسق المنافذ إلى استمرار توافد المواطنين على معرض خير مزارعنا لأهالينا، الذي تنظمه الوزارة تحت شعار في حب مصر نلتقي، بموقع الزراعات المحمية بالدقي، مؤكدا إلى اشادة المواطنين بقرار وزير الزراعة لاستمرار المعرض إلى ما بعد عيد الفطر المبارك

حيث يتم ضخ المزيد من السلع والمنتجات الغذائية للبيع بأسعار مخفضة، لرفع العبء عن كاهلهم، حيث تشمل تلك السلع اللحوم والدواجن والألبان ومنتجاتها وبيض المائدة، والبقوليات، والاسماك، والخضر والفاكهة.

وتأتي اسعار المنتجات المعروضة بالمعرض كالتالي:

كيلو لحم بلدي 280جنيه

كيلو لحم مفروم 260جنيه

كيلو كبده بلدي 250جنيه

كيلو سمك بلطي درجه اولي 65جنيه

كيلو بلطي درجه ثانيه 55 جنيه

كيلو بلطي درجه ثالثه 45جنيه

كيلو بوري 145جنيه

واحتفالا بالعيد كيلو الرنجه ممتازه 120 جنيه

ك الطماطم 5 جنيه

ك البطاطس 5جنيه

ك الخيار 10 جنيه

ك الجزر 5 جنيه

ك البصل 10 جنيه

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ك الارز المعبأ 27 جنيه

ك السكر 27 جنيه

ك الدقيق المعبأ 24

ك الدواجن 95 جنيه

كرتونه البيض الأحمر والأبيض 140 جنيه

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