وزير الزراعة يبحث كيفية الاستفادة من البحث العلمي في مكافحة الآفات

في إطار اهتمام الدولة بالبحث العلمى، عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا لبحث كيفية الاستفادة من البحوث التطبيقية في مكافحة الآفات الزراعية مع د محمود هاشم أستاذ كيمياء الليزر المتفرغ بجامعة القاهرة ورئيس مجلس أمناء الجامعة الأوروبية في مصر.

وخلال الاجتماع أكد القصير أن الوزارة ترحب بالتعاون مع كافة المؤسسات العلمية والمراكز البحثية وذلك للاستفادة بمخرحات البحث العلمي التطبيقي في مجال الزراعة

وقال ان الدولة تقدم كل الدعم للبحوث العلمية التطبيقية وللباحثين المتميزين.

حدودية الموارد الطبيعية

وأضاف القصير أنه في ظل محدودية الموارد الطبيعية خاصة من الأرض الصالحة للزراعة وكذلك المياه فإن البحث العلمى هو الحل السحرى لمواجهة التحديات والازمات وتعظيم أقصى استفادة من وحدتى الأرض والمياه لتحقيق الأمن الغذائى، موجها بضرورة تسهيل الإجراءات للاستفادة من البحوث التطبيقية خاصة في مجال تسجيل الأصناف الجديدة من التقاوى والبذور والمبيدات واللقاحات مع الالتزام بالمواصفات والاشتراطات الفنية المطلوبة حفاظا على صحة المواطنين .



وأشار إلى أن مصر تحتاج الى تعاون وتضافر جهود كل أبنائها الباحثين سواء من الوزارة أو الجامعات والمراكز البحثية والمؤسسات العلمية الحكومية والخاصة.

ومن ناحيته استعرض د محمود هاشم استاذ علوم الليزر كافة ابحاثه في مجال تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقه كيميائية وإمكانية الاستفادة بها في مكافحة الآفات الزراعية حيث يمتلك 4 براءات اختراع بنتائج تطبيقات حقلية لمكافحة الحشرات والافات الزراعية مسجلة في المنظمة الدولية لحقوق الملكية الفكرية واكاديمية البحث العلمى فى مصر.

كما تم مناقشته في آفاق وتحديات تطبيق البحث الذي توصل اليه بشأن مكافحة ذبابة الفاكهة من خلال استخدام أشعة الشمس ومستخلصات الكلوروفيل النباتية.

وفي نهاية الاجتماع وزير الزراعة وجه بتشكيل مجموعات عمل للوصول الي نتائج تطبيقيه للبحث في مجال مكافحة الآفات الحشرية كما وجه بسرعة إتخاذ كافة الاجراءات القانونية والفنية والتجارب المطلوبة لتسجيل المبيد والتأكد من فاعليته ونتائجه قبل تسجيله.

لجنة المبيدات

حضر الاجتماع د محمد عبدالمجيد رئيس لجنة المبيدات بالوزارة د شرين عاصم وكيل مركز البحوث الزراعية والدكتور سعد موسى المشرف على الحجر الزراعى المصري د أحمد عبدالمجيد مدير معهد بحوث وقاية النباتات والدكتور محسن ابو رحاب القائم بعمل مدير معهد أمراض النباتات والدكتور طارق الطيب أستاذ البيولوجيا الضوئية بالمعهد القومى لعلوم الليزر بجامعة القاهرة.