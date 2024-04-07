توفير الأسمدة الصيفية ومشاكل المزارعين على طاولة اجتماعات مديرية الزراعة بسوهاج

عقدت اللجنة التنسيقية لقطاع الزراعة بمديرية الزراعة بمحافظة سوهاج الاجتماع الأول لها عقب تشكيلها برئاسة الدكتور عبد اللطيف دياب عبد اللطيف وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة وعضوية مختلف أجهزة وزارة الزراعة بسوهاج مدير مديرية الطب البيطري ومدير مديرية الإصلاح الزراعي وممثل مراقبات التنمية الإدارة المركزية للميكنة الزراعية ومدير عام جهاز تحسين الأراضي ومدير الإدارة العامة لإنتاج التقاوي ومدير الإدارة العامة لفحص وإنتاج التقاوي .

جرى الاجتماع تنفيذا لتكليفات الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتشكيل لجنة تنسيقية على مستوى كل أجهزة وزارة الزراعة بالمحافظة برئاسة وكيل وزارة الزراعة للتنسيق في كل ما يتعلق بالقطاع الزراعي والانشطة المرتبطة به .





تناول الإجتماع الأول للجنة الوضع الراهن لقطاع الزراعة بسوهاج وأهم المشكلات التي تعترض القطاع وسبل حلها وتضمن جدول أعمال الاجتماع موقف توفير الأسمدة للموسم الصيفي .





وأكد الدكتور عبد اللطيف دياب عبد اللطيف وكيل وزارة الزراعة بسوهاج على ضرورة الاستعداد للموسم الصيفي والتأكد من جهازية مخازن الجمعيات التعاونية لاستيعاب كميات الأسمدة للموسم الصيفي للحيلولة دون حدوث اختناقات خلال الموسم مع ضرورة التنبيه على المزارعين أصحاب كروت الفلاح المنتهية أو التي قاربت على الانتهاء بتحديثها للحصول على مستحقاتهم من الأسمدة الاذوتية المدعمة .





وتم خلال الاجتماع التشديد على مدير عام الإدارة العامة لإنتاج التقاوي بسوهاج بضرورة توفير كافة الأصناف المعتمدة من التقاوي خاصة تقاوي محصول الذرة الشامية وذلك من خلال قطاع الإنتاج كما تم توجيه مدير عام التعاون الزراعي بسوهاج بضرورة استيفاء باقي أصناف التقاوي خاصة الفردي وذلك بالطرق القانونية وتوزيعها على الجمعيات التعاونية الزراعية وعدم ترك المزارعين فريسة لاحتكار التجار والسوق السوداء .





ووجه وكيل وزارة الزراعة مدير عام فحص واعتماد التقاوي بسوهاج بضرورة متابعة الأسواق والتأكد من سلامة البذور المتداولة بالأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة منها .





وقال الدكتور عبد اللطيف دياب عبد اللطيف أن الرقعة الزراعية هي صمام الأمان ومصدر الأمن الغذائي للمواطنين لذا تم التشديد على ضرورة التنسيق الكامل مع جميع الجهات المعنية للحيلولة دون وقوع تعديات على الأراضي الزراعية خاصة خلال فترة عطلة عيد الفطر المبارك مع ضرورة التفعيل الكامل للجان المنع القاعدية للتصدي لأي مخالفات في المهد .





أما بالنسبة لموقف كارت الفلاح والأخطاء الموجودة فيه وموقف توفير المبيدات بالجمعيات وكذلك الاسمدة الحرة بالجمعيات فقد تم التنبيه على مدير عام التعاون الزراعي بسوهاج بضرورة قيام التعاونيات بالدور المنوط بها من توفير كافة مستلزمات الإنتاج الزراعي بالطرق القانونية لضمان حصول المزارعين علي مستلزمات إنتاج مضمونة وموثوق بها وبسعر عادل .

وناقش وكيل وزارة الزراعة مع مدير عام الطب البيطري الإنتهاء بالكامل من حصر الثروة الحيوانية بنطاق المحافظة حصراً دقيقا ورقيا واليكترونيا وتم ارسال الحصر إلي وزارة الزراعة .





وبمناسبة قرب بدء موسم حصاد القمح أكد مدير عام الميكنة الزراعية والزراعة الآلية خلال الاجتماع توافر آلات الحصاد المختلفة التي يحتاجها المزارعين بأسعار تنافسية .

وفي نهاية الاجتماع أكد الدكتور عبد اللطيف دياب وكيل وزارة الزراعة بسوهاج على ضرورة تكاتف الجميع للنهوض بقطاع الزراعة بالمحافظة وتذليل كافة العقبات أمام المزارعين .