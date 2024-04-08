تعرض مصر لإعصار خلال العيد.. ما الحقيقة؟

تعرض مصر لإعصار خلال العيد.. يكثف الكثير من المواطنين البحث عن إعصار نيهال، وحقيقة تعرض مصر له خلال أول أيام عيد الفطر المبارك، يأتي ذلك تزامنًا مع حدوث انخفاضًا في درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية.

طقس أول أيام عيد الفطر 2024

ويشهد طقس أول أيام عيد الفطر 2024، فرص أمطار خفيفة، على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة، وفقًا للهيئة العامة للأرصاد الجوية.

هل تتعرض مصر لإعصار خلال العيد؟

وفي السياق نفت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية الدكتورة منار غانم في تصريحات متلفزة، تعرض البلاد لإعصار نيهال خلال الأيام المقبلة، موضحًا أن هناك إمكانية لسقوط أمطار، خلال العيد، ولكنها لن تصل لحد الأعاصير.

نشاط للرياح

جدير بالذكر هناك نشاط للرياح مما يزيد من الاحساس ببرودة الطقس على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد، ليسود طقس دافيء نهارًا على شمال البلاد حار جنوبًا، مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد.

درجات الحرارة اليوم الاثنين

درجة الحرارة في القاهرة .. 18 و 26

درجة الحرارة في بنى سويف .. 13 و 29

درجة الحرارة في المنيا .. 13 و 30

درجة الحرارة في أسيوط .. 12 و 29

درجة الحرارة في سوهاج .. 14 و 30

درجة الحرارة في قنا .. 18 و 31

درجة الحرارة في الأقصر .. 19 و 31

درجة الحرارة في أسوان .. 19 و 30

درجة الحرارة في الإسكندرية .. 15 و 23

درجة الحرارة في المنصورة .. 18 و 26

درجة الحرارة في الزقازيق .. 18 و 26

درجة الحرارة في طنطا .. 15 و 26

درجة الحرارة في دمياط .. 17 و 24

درجة الحرارة في بورسعيد .. 17 و 23

درجة الحرارة في الاسماعيلية .. 15 و 27

درجة الحرارة في السويس .. 15 و 27

درجة الحرارة في العريش .. 15 و 25

درجة الحرارة في رفح .. 16 و 24

درجة الحرارة في شرم الشيخ .. 21 و 30

درجة الحرارة في مطروح .. 13 و 22

درجة الحرارة في السلوم .. 12 و 23

درجة الحرارة في الغردقة .. 20 و 28

درجة الحرارة في مرسى علم .. 20 و 29