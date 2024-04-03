درجات الحرارة في عدد من المدن والمحافظات اليوم
درجات الحرارة.. تشهد أغلب المدن والمحافظات اليوم الأربعاء الموافق 24 رمضان -3 مارس، درجات حرارة ما بين المتوسطة والمرتفعة، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارًا لطيف ليلًا.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم 3-4-2024
ونرصد في السطور التالية درجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة اليوم
درجة الحرارة في القاهرة .. 18 و 30
درجة الحرارة في المنصورة .. 19 و 30
درجة الحرارة في الزقازيق .. 19 و 31
درجة الحرارة في طنطا .. 18 و 30
درجة الحرارة في دمياط .. 18 و 24
درجة الحرارة في بورسعيد .. 20 و 24
درجة الحرارة في الاسماعيلية .. 18 و 32
درجة الحرارة في السويس .. 19 و 31
درجة الحرارة في العريش .. 16 و 27
درجة الحرارة في رفح .. 16 و 26
درجة الحرارة في رأس سدر .. 18 و 30
درجة الحرارة في نخل .. 14 و27
درجة الحرارة في سانت كاترين .. 12 و 22
درجة الحرارة في الطور .. 19 و 30
درجة الحرارة في طابا .. 18 و 29
درجة الحرارة في شرم الشيخ .. 24 و 33
درجة الحرارة في الإسكندرية .. 15 و 24
درجة الحرارة في العلمين .. 15 و 25
درجة الحرارة في مطروح .. 14 و 23
درجة الحرارة في السلوم .. 15 و 27
درجة الحرارة في سيوة .. 16 و 30
درجة الحرارة في الغردقة .. 22 و 34
درجة الحرارة في مرسى علم .. 21 و 35
درجة الحرارة في الفيوم .. 17 و 32
درجة الحرارة في بنى سويف .. 18 و 33
درجة الحرارة في المنيا .. 18 و 33
درجة الحرارة في أسيوط .. 18 و 35
درجة الحرارة في سوهاج .. 18 و 35
درجة الحرارة في قنا .. 18 و 36
درجة الحرارة في الأقصر .. 21 و 36
درجة الحرارة في أسوان .. 21 و 36
درجة الحرارة في الوادى الجديد .. 18 و 36
درجة الحرارة في أبو سمبل .. 20 و 36
درجة الحرارة في شلاتين .. 21 و 32
درجة الحرارة في حلايب .. 20 و 28
درجة الحرارة في أبو رماد .. 19 و 27
درجة الحرارة في رأس حدربة .. 19 و 27