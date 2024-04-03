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الأربعاء 03 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

درجات الحرارة في عدد من المدن والمحافظات اليوم

الطقس
الطقس

درجات الحرارة.. تشهد أغلب المدن والمحافظات اليوم الأربعاء الموافق 24 رمضان -3 مارس، درجات حرارة ما بين المتوسطة والمرتفعة، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارًا لطيف ليلًا.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم 3-4-2024

ونرصد في السطور التالية درجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة اليوم 

 

درجة الحرارة في القاهرة .. 18 و 30

درجة الحرارة في المنصورة .. 19 و 30

درجة الحرارة في الزقازيق .. 19 و 31

درجة الحرارة في طنطا .. 18 و 30

درجة الحرارة في دمياط .. 18 و 24

درجة الحرارة في بورسعيد .. 20 و 24

درجة الحرارة في الاسماعيلية .. 18 و 32

درجة الحرارة في السويس .. 19 و 31

درجة الحرارة في العريش .. 16 و 27

درجة الحرارة في رفح .. 16 و 26

درجة الحرارة في رأس سدر .. 18 و 30

درجة الحرارة في نخل .. 14 و27

درجة الحرارة في سانت كاترين .. 12 و 22

درجة الحرارة في الطور .. 19 و 30

درجة الحرارة في طابا .. 18 و 29

درجة الحرارة في شرم الشيخ .. 24 و 33

درجة الحرارة في الإسكندرية .. 15 و 24

درجة الحرارة في العلمين .. 15 و 25

درجة الحرارة في مطروح .. 14 و 23

درجة الحرارة في السلوم .. 15 و 27

درجة الحرارة في سيوة .. 16 و 30

درجة الحرارة في الغردقة .. 22 و 34

درجة الحرارة في مرسى علم .. 21 و 35

درجة الحرارة في الفيوم .. 17 و 32

درجة الحرارة في بنى سويف .. 18 و 33

درجة الحرارة في المنيا .. 18 و 33

درجة الحرارة في أسيوط .. 18 و 35

درجة الحرارة في سوهاج .. 18 و 35

درجة الحرارة في قنا .. 18 و 36

درجة الحرارة في الأقصر .. 21 و 36

درجة الحرارة في أسوان .. 21 و 36

درجة الحرارة في الوادى الجديد .. 18 و 36

درجة الحرارة في أبو سمبل .. 20 و 36

درجة الحرارة في شلاتين .. 21 و 32

درجة الحرارة في حلايب .. 20 و 28

درجة الحرارة في أبو رماد .. 19 و 27

درجة الحرارة في رأس حدربة .. 19 و 27

الجريدة الورقية