درجات الحرارة في عدد من المدن والمحافظات اليوم

درجات الحرارة.. تشهد أغلب المدن والمحافظات اليوم الأربعاء الموافق 24 رمضان -3 مارس، درجات حرارة ما بين المتوسطة والمرتفعة، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارًا لطيف ليلًا.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم 3-4-2024

ونرصد في السطور التالية درجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة اليوم

درجة الحرارة في القاهرة .. 18 و 30

درجة الحرارة في المنصورة .. 19 و 30

درجة الحرارة في الزقازيق .. 19 و 31

درجة الحرارة في طنطا .. 18 و 30

درجة الحرارة في دمياط .. 18 و 24

درجة الحرارة في بورسعيد .. 20 و 24

درجة الحرارة في الاسماعيلية .. 18 و 32

درجة الحرارة في السويس .. 19 و 31

درجة الحرارة في العريش .. 16 و 27

درجة الحرارة في رفح .. 16 و 26

درجة الحرارة في رأس سدر .. 18 و 30

درجة الحرارة في نخل .. 14 و27

درجة الحرارة في سانت كاترين .. 12 و 22

درجة الحرارة في الطور .. 19 و 30

درجة الحرارة في طابا .. 18 و 29

درجة الحرارة في شرم الشيخ .. 24 و 33

درجة الحرارة في الإسكندرية .. 15 و 24

درجة الحرارة في العلمين .. 15 و 25

درجة الحرارة في مطروح .. 14 و 23

درجة الحرارة في السلوم .. 15 و 27

درجة الحرارة في سيوة .. 16 و 30

درجة الحرارة في الغردقة .. 22 و 34

درجة الحرارة في مرسى علم .. 21 و 35

درجة الحرارة في الفيوم .. 17 و 32

درجة الحرارة في بنى سويف .. 18 و 33

درجة الحرارة في المنيا .. 18 و 33

درجة الحرارة في أسيوط .. 18 و 35

درجة الحرارة في سوهاج .. 18 و 35

درجة الحرارة في قنا .. 18 و 36

درجة الحرارة في الأقصر .. 21 و 36

درجة الحرارة في أسوان .. 21 و 36

درجة الحرارة في الوادى الجديد .. 18 و 36

درجة الحرارة في أبو سمبل .. 20 و 36

درجة الحرارة في شلاتين .. 21 و 32

درجة الحرارة في حلايب .. 20 و 28

درجة الحرارة في أبو رماد .. 19 و 27

درجة الحرارة في رأس حدربة .. 19 و 27