انخفاض درجات الحرارة بعدد من مدن السعودية وتوقعات بهطول أمطار رعدية

انخفضت درجات الحرارة بعدد من المدن والمحافظات بالمملكة العربية السعودية مقارنتًا بيوم أمس، وتوقع المركز الوطني للأرصاد السعودي هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق "جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة والرياض".

وأوضح المركز في تقريره حول حالة الطقس اليوم، عبر موقعه الإلكتروني أنه متوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق "حائل، القصيم، نجران والاجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية"، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من جنوب غرب المملكة وأجزاء من منطقة الرياض.

فيما توقع المركز أن تكون الرياح السطحية على البحر الأحمر، جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.

ويرتفع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي، وتكون حالة البحر ما بين خفيف إلى متوسط الموج ومائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.

أما الرياح السطحية على الخليج العربي متوقع أن تكون جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، ويرتفع الموج من نصف المتر إلى متر.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم 3-4-2024

ونستعرض درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في بعض المدن والمحافظات السعودية..

درجة الحرارة في مكة المكرمة العظمى 32 والصغرى 24.

درجة الحرارة في المدينة المنورة العظمى 27 والصغرى 18.

درجة الحرارة في الرياض العظمى 29 والصغرى 19.

درجة الحرارة في جدة العظمى 34 والصغرى 26.

درجة الحرارة في الدمام العظمى 32 والصغرى 20.

درجة الحرارة في تبوك العظمى 30 والصغرى 18.

درجة الحرارة في أبها العظمى 20 والصغرى 11.

درجة الحرارة في حائل العظمى 27 والصغرى 15.

درجة الحرارة في الباحة العظمى 19 والصغرى 12.

درجة الحرارة في عرعر العظمى 30 والصغرى 16.

درجة الحرارة في جازان العظمى 33 والصغرى 28.

درجة الحرارة في نجران العظمى 30 والصغرى 16.