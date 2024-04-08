رابعة الزيات بإطلالة زاهية تشبه الزهرة

شاركت الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات متابعيها ببعض صورها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر الإنستجرام.

وبدت رابعة الزيات بإطلالة محشتمة تتناغم مع إجواء شهر رمضان المبارك، والسهرات اليليلة قبل السحور، حيث ارتدت فستان طويل باكمام طويلة، ينتمي لصيحة الأوفر سايز، صمم من الساتان بلون اللبني الزاهي لتشبه الزهرة في البستان.

واختارت ترك خصلات شعرها منسدلة فوق كتفيها بشكل ناعم ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه مما عكس سحر ملامحها.

وفي سياق متصل تحدثت رابعة الزيات، عن مشاركتها في الموسم الدرامي الرمضاني الحالي، من خلال إطلالتها كممثلة للمرة الأولى.

أعربت رابعة الزيات عن سعادتها بمشاركتها التمثيلية الأولى في مسلسل نظرة حب، باعتبارها تجربة جديدة بتشبه شخصيتي ومغامرة حبيت خوضها مع شركة انتاج محترمة على شاشة الجديد اللي أنا من عيلتها .

والجدير بالذكر أن مسلسل "نظرة حب" الذي يعرض على قناة الجديد، من بطولة كل من الفنان السوري باسل خياط والفنانة اللبنانية كارمن بصيبص.

رابعة الزيات

رابعة الزيات من مواليد 11 مايو 1973 إعلامية لبنانية، من مواليد مدينة صور، درست علم النفس في الجامعة اللبنانية.

تزوجت للمرة الأولى في سن مبكرة في جنوب إفريقيا وأنجبت ولديها كريم وعلي لكنها انفصلت عن زوجها لاحقا، تزوجت ثانية عام 2006 من الإعلامي زاهي وهبي ورزقت منه بولد وبنت (كنز ودالي).

انطلاقتها في مجال الإعلام كانت عام 2002 من خلال قناة إن بي إن وقدمت فيها برامج منوعة عام 2010 أنشأت بالتعاون مع عدة شركاء مركزاً تجميلياً كبيراً «نيو يو» تحت إشراف أطباء مختصين يقومون بعلاجات طبية وتجميلية وصنفت ضمن قائمة أكثر مئة امرأة عربية إثارة في عام 2010، انتقلت عام 2011 إلى قناة الجديد وقدمت فيها نشرة الأخبار لفترة قصيرة لكنها تركتها لأنها لم تتأقلم ولم تجد نفسها فيه قدمت بعدها برامج فنية حتى عام 2016، وفي أغسطس 2018 انضمت لقناة لنا السورية في ديسمبر 2018 أصبحت الوجه الإعلاني لمجموعة Savanah .

خلافها مع الإعلامية مي شدياق

عام 2011 استضافت الإعلامية مي شدياق و بادرتها بسؤال عن مي الإنسانة ومتى ستتخلى عن لقب الشهيدة الحية فأجابتها بأنها لا يمكن أن تنسى ما حصل معها، وبعدما تنقلنا بين عدة مواضيع سياسية طرحت مي سؤالا دينيا على ضيفتها تانيا قسيس، ولكن يبدو أن الجواب لم يقنعها، فبادرت إلى الانسحاب، فأوقفت التصوير وطلبت منها العزوف عن قرارها، لكنها رفضت، معتبرة أن ما حصل ضمن الحلقة هو خديعة ولا تتقبله» وردت «لست نادمة على استقبالي مي، ولكني مستغربة رد فعلها».