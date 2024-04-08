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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

دنيا ودين

بحضور شيخ عموم المقارئ المصرية.. الاحتفال بتوزيع جوائز حفظ القرآن بالاسكندرية

بوابة الوفد الإلكترونية

شهدت منطقة النهضة بالعامرية بالاسكندرية تكريم 100 من الاطفال في مسابقة حفظ القران بمسجد عباد الرحمن و التي تنظمها مؤسسة محمد رشيد للتنمية الاجتماعية للعام ال 28 على التوالي.

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 بحضور الشيخ محمد صالح حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية والدكتور محمود نصر الدين مدير عام شئون القرآن بميدرية أوقاف الاسكندرية والشيخ عبد الرازق عبد الله مدير عام مديرية اوقاف العامرية أول والذين اشادوا بالمسابقة والعدد كبير الذين شارك في المسابقة والذي يعبر عن حرص القائمين على المسابقة على نشر هذه العادة والعبادة لمدة 28 عاما بلاانقطاع وهى مدة تزيد عن ربع قرن

وهو ثواب كبير وحرص على نشر عبادة هامة بين المسلمين وابناء قرى منطقة العامرية وقرى الاسكندرية خلال شهر رمضان المعظم وهنئ الشيخ محمد حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية الفائزين وحثهم على الاستمرار في حفظ القرآن وقراءته يوميا وان نجعل القران هاديا وقائدا لنا والاستمرار على قراءة ورد معين كل يوم لنحفظ القرآن العظيم بقلوبنا لنقتدي بمكان يفعله رسولنا الكريم 

 وفازت 5 فتيات بالمركز الأول بحفظ كامل القران وهن نورهان عصام ومروة فرحات ورحمة عادل وأمنية فودة وملك السعيد واسماء خالد فتحي ، وفاز 10 فائزين بحفظ 20 جزءا و15 فائزا بحفظ نصف القرآن و30 فائزا بحفظ 10 اجزاء وربع القران فاز به 40 فائزا وتنوعت الجوائز بين جوائز مالية وشهادات تقديرمقدمة من مؤسسة محمد رشيد الخيرية.


 

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