تجهيز 2200 مسجد و100 ساحة عامة لأداء صلاة عيد الفطر بقنا

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة قنا، عن تخصيص 2200 مسجد بمختلف قروى ومدن مراكز محافظة قنا، وذلك لإقامة صلاة العيد بها، بالإضافة إلى تجهيز ما يقرب من 100 ساحة معتمدة بجميع مراكز المحافظة.

ونوهت مديرية اوقاف قنا، أن الساحات الكبرى فى المراكز والمدن والقرى، جاهزة لاستقبال المصلين وخطبة وصلاة العيد، والتى من المقرر أن تؤدى فى تمام الساعة 5:55 صباحا، منبهة على الالتزام بأداء الصلاة فى الساحات المعتمدة.

وكان الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، قد شهد احتفالية مديرية الأوقاف بذكرى ليلة القدر، بمسجد العارف بالله سيدى عبدالرحيم القنائى، و بحضور حسام حمودة السكرتير العام للمحافظة، والنائب العمدة مبارك، والنائب محمد الجبلاوى عضوا مجلس النواب، والدكتور ماهر جبر وكيل وزارة الاوقاف بقنا، وفضيلة الشيخ تاج الدين أبوالوفا رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بقنا، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والامنية، ولفيف من المواطنين من ابناء المحافظة.

ونقل نائب محافظ قنا تهنئة اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، لجموع الشعب المصري بليلة القدر المباركة، وقرب حلول عيد الفطر المبارك، داعيا المولى عز وجل أن يعيد تلك الأيام المباركة بالخير واليمن والبركات على مصرنا الحبيبة، وأن يحفظ مصر قيادة وشعبا من كل سوء.

يذكر أن الحفل بدء بتلاوة آيات من القران الكريم لفضيلة الشيخ عبدالسلام إبراهيم، ثم كلمة مديرية اوقاف قنا، للشيخ حجازى محمد إمام المسجد، والتى تحدث فيها عن فضل ليلة القدر، التي أنزل فيها القرآن الكريم، تلك الليلة التي يغفر فيها الله لعبادة المؤمنين ويعتقهم من النار، مؤكدا على أهمية إحيائـها في الليالى الفردية من العشر الأواخر، تلاها فقرة من الابتهالات الدينية للمبتهل الشيخ علاء احمد الدندراوى امام مسجد سعود، وفى نهاية الاحتفال، كرم نائب محافظ قنا، 7 من مديري الإدارات والأئمة، تقديرا لحسن أدائهم المتميز اداريا ودعويا، بتسليمهم شهادات التقدير والجوائز القيمة.

وفى السياق ذاته عقد الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا إجتماعاً موسعاً ضم مديري المستشفيات العامة ، المركزية والنوعية التابعة لمديرية الشؤون الصحية، وذلك لمناقشة الإستعدادات بالمنشئات الصحية لإستقبال عيد الفطر المبارك.

وخلال الإجتماع وجه الدكتور بدران بضرورة التأكد من رفع درجة جاهزية المستشفيات لإستقبال كافة الحالات المرضية التي قد ترد الي المستشفيات والعمل علي تواجد الفرق الطبية الكافية لتقديم الرعاية اللازمة للمترددين.

وأكد بدران خلال الإجتماع علي جاهزية الأقسام ، العناية المركزة ، العمليات ، الحضانات والإستقبال والطوارئ.

وناقش الدكتور محمد بدران خلال إجتماعه ومديري المستشفيات وفي حضور الدكتور عبدالله حمدي مدير إدارة المستشفيات بالمديرية اللائحة الجديدة رقم ٧٥ لسنة ٢٠٢٤ وأسس العمل بها والتطبيق المرن لها وكيفية بلورتها لزيادة دخل صناديق المستشفيات والتى يمكن من خلالها الصرف على تحسين خدمات المستشفيات .

هذا وقد ناقش الإجتماع أُطر رفع مستوي مكافحة العدوي وبروتوكول التعامل مع المضادات الحيوية بالمستشفيات وأثرها علي صحة المواطنين .