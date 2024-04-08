أحداث التاسع والعشرين من شهر رمضان الكريم

شهد اليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان الكريم العديد من الأحداث والوقائع التي كان لها عظيم الأثر على مدار التاريخ، حيث تنوعت تلك الاحدات ما بين الفتوحات الإسلامية وما بين رحيل بعض الشخصيات التاريخية.



وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أهم الأحداث التي وقعت في التاسع والعشرين من رمضان:

صلاة العيد

وقد شُرعت صلاة عيد الفطر والاضحى في التاسع والعشرين من رمضان عام 624 هجريًا، فضًلا عن الامر بالجهاد في سبيل الحق.

انتصار المسلمون في معركة البويب

وفي عام 13هجريًا في التاسع والعشرين من رمضان وفي عهد الخليفة عمر بن الخطاب ، انتصرت جيوش المسلمين بقيادة المثنى بن حارثة على الفرس في معركة البويب بأرض العراق التي ردت الاعتبار للمسلمين بعد هزيمتهم في معركة الجسر أمام الفرس.

وفاة الإمام البخاري

كما شهد التاسع والعشرين من رمضان عام 256هجريًا وفاة الإمام البخاري فى مدينة بخارى بأوزبكستان وهو أبو عبد الله محمد بن إٍسماعيل البخارى.

وقد ولد فى مدينة بخارى عام 194 هـ وكانت بخارى آنذاك مركزًا من مراكز العلم والفقه وكان ابوه عالمًا محدثا.

أهم مؤلفاته

من أهم مؤلفاته "الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله، الأدب المفرد، التاريخ الكبيرويضم أسماء رواة الحديث ، التاريخ الصغير وهو عن النبى عليه السلام، خلق أفعال العباد، رفع اليدين في الصلاة، صحيح البخارى فهو أشهر كتب البخارى، بل هو أشهر كتب الحديث النبوى.

معركة شذونة

كما نشبت في اليوم التاسع والعشرين من رمضان معركة شذونة أو وادى لكة بين المسلمين بقيادة طارق بن زياد والقوط بقيادة لذريق، وكان النصر فيها حليف المسلمين، وقد هيأ هذا النصر أن يدخل الإسلام إلى إسبانيا، وأن تظل دولة مسلمة ثمانية قرون.

معركة الجيوش العثمانية

وشهد التاسع والعشرين من رمضان عام 1240هـ ، اقتحام إبراهيم باشا قائد الجيوش المصرية، والذى أرسله محمد على باشا، والى مصر، لنجدة الجيوش العثمانية في اليونان، التي اشتعلت بالثورة ضد العثمانيين فى مدينة نواترين بعد حصار شديد.