أدعية وداع شهر رمضان الكريم.. يعد الدعاء من الأعمال الصالحة التي يتقرب بها المؤمن إلى الله عز وجل، ولاسيما خلال شهر رمضان المعظم ، إذْ يستحب فيه قراءة الأدعية والتضرع إلى الله عز وجل، فهو من أفضل العبادات.



وأكد نبينا محمد "صلى الله عليه وسلم"، على أهمية الدعاء والتقرب إلى الله في كل يوم من أيام شهر رمضان لما يحمله من أجر وثواب للمؤمنين.

ومع قرب انتهاء شهر رمضان الكريم، يزداد البحث عبر محرك مؤشر "جوجل"، حول أدعية وداع شهر رمضان.

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أدعية وداع شهر رمضان الكريم:

اللهم لا تجعله آخر العهد من صيامنا إياه، فإن جعلته فاجعلني مرحوماً ولا تجعلني محروماً.

اللهم تقبله منا بأحسن قبولك وتجاوزك وعفوك وصفحك وغفرانك وحقيقة رضوانك.

اللهم أنى أسالك بعظيم ما سألك به أحد من خلقك من كريم اسمائك وجميل ثنائك وخاصة دعائك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل شهرنا هذا أعظم شهر رمضان مر علينا منذ انزلتنا إلى الدنيا، بركة في عصمة ديني وخلاص نفسي وقضاء حوائجي وشفعني في مسائلي وتمام النعمة على وصرف السوء عني ولباس العافية لي فيه.

اللهم إني أسألك العيشة التي لا يُفارقها الفرح، ولا يتخللها الحزن.

اللهم إنا استودعناك رمضان فلا تجعله آخر عهدنا، وأعده علينا أعوامًا عديدة ولا تخرجنا منه إلا مقبولين ومرحومين ومعتوقين من النار.

اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا وانت راض عنا يارب، اللهم إجعل رمضان هذا شاهدًا لنا لا علينا.

اللهم لا تدع لي أمرًا إلا ويسرته ولا حلماً إلا وحققته ولا أمنية إلا واسعدتني بالعيش في جمال واقعها ولا دعاء إلا واثلجت قلبي بقبوله.

للهم اغفر لنا ذنوبنا واجعلنا من المقبولين، اللهم إني أستودعك رمضان، فاجمعني بمن أحببتهم فيك وأحبنني فيك وجميع المسلمين.

اللهم نسألك في ختام هذا الشهر الكريم بركة الدعاء.

اللهُمَّ إنها أيامًا تمضي بسرعة فاجعل لنا فيها نصيبًا من الرحمة والمغفرة والعتق من النار.

اللهُمَّ اجعلنا بها من المقبولين الذين استجبت لهم وبشّرتهم بجنتك وحققت لنا كل ما نتمناه يا أرحم الراحمين.