هل تتعرض مصر لإعصار "نيهال" في العيد؟.. الأرصاد تكشف الحقيقة (فيديو)

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، حقيقة تعرض البلا لإعصار “نيهال” في أول أيام عيد الفطر، مؤكدة أن كل ما أثير عبر منصات التواصل الاجتماعي غير صحيح.

وقالت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الخير يا مصر”، الذي يعرض على القناة الأولى، اليوم الأحد، إن البلاد لن تتأثر بأي عاصفة، أو إعصار، خلال الأيام المقبلة، مضيفة: “سنشهد فرص أمطار خلال أيام العيد، وهي حالة جوية عادية جدًا تعودنا عليها في فصل الربيع، والأمطار ستكون عادية”.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية: “ثمة انخفاض في قيم الحرارة بدأنا نشعر به في معظم المحافظات، واختلفت مصادر الكتل الهوائية تمامًا وأصبحت معظمها قادمة من جنوب أوروبا إلى البحر المتوسط، وبدأت قيم الحرارة تعود إلى المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، والعظمى على القاهرة الكبرى من المتوقع أن تكون 26 درجة مئوية”.

الأرصاد توضح تفاصيل طقس اليوم:

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، يوم الأحد الموافق 7 أبريل، طقسًا دافئًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائلًا للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حارًا على جنوب الصعيد، فيما يسود ليلًا طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

من المتوقع أن تكون هناك أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة على فترات متقطعة، ونشاط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة، أما بالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيهما من 1,5 متر إلى 2,25، والرياح السطحية شمالية غربية.