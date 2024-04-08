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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تشكيل الأهلي المتوقع في مواجهة الليلة أمام إنبي بالدوري

مارسيل كولر
مارسيل كولر

يلتقي الفريق الأول لكره القدم بالنادي الأهلي نظيره إنبي على ملعب ستاد القاهرة الدولي في تمام العاشرة من مساء اليوم الإثنين لحساب مؤجلات الجولة 16 من بطوله الدوري الممتاز.

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إنبي يتفوق على ناشئي الأهلي بدوري الجمهورية

ويخوض الفريق الأحمر المواجهة منتشيًا بحسم التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا وحجز موعدًا أمام مازيمبي الكونغولي بعدما نجح الأهلي في الفوز ذهابًا على نظيره سيمبا تنزاني بهدف من دون رد وايابًا بثنائية نظيفة.

ومن المتوقع أن يخوض الفريق الأحمر مواجهة الليلة تحت قيادة السويسري كولر بتغييرات فنية عدة في القوام الاساسي وبتشكيل أقرب إلى النحو التالي ..
فى حراسة المرمي: مصطفي شوبير.
خط الدفاع:محمد عبد المنعم- رامي ربيعة- محمد هاني- كريم الدبيس.
خط الوسط: مروان عطية- عمرو السولية- أحمد نبيل كوكا.
خط الهجوم: رضا سليم- أنتوني موديست- مجدي أفشة

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