إنبي يتفوق على ناشئي الأهلي بدوري الجمهورية

خسر فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2007 خسر خارج ملعبه أمام إنبي بنتيجة 3 - 4، بركلات الترجيح، بعد التعادل بهدفين لمثلهما في الوقت الأصلي للمباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء الأحد على ملعب إنبي، ضمن منافسات الجولة الثامنة وقبل الأخيرة من المرحلة النهائية لبطولة الجمهورية، لتحديد الفائز باللقب.

افتتح إنبي التسجيل أولًا ونجح الأهلي في إدراك التعادل عن طريق محمد هيثم في الدقيقة 13 بعدما ارتدت له الكرة من يد حارس المرمى، وضاعف إنبي النتيجة، قبل أن يسجل محمد هيثم هدف التعادل مرة ثانية في الدقيقة 23، بعدما استلم الكرة على صدره وسددها قوية في الشباك.

وخلال الشوط الثاني قدم الأهلي أداءً هجوميًّا متميزًا وأهدر أكثر من فرصة محققة لتسجيل الهدف الثالث، لينتهي اللقاء بتعادل الفريقين ويتجه لركلات الترجيح التي حسمها إنبي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، حيث سجل للأهلي محمد عاطف وإياد مدحت ومهند الشامي، بينما أهدر محمد هيثم ومصطفى بهجت وحمزة الدجوي، ونجح الحارس إياد تامر في التصدي لإحدى الركلات.

بدأ «أهلي 2007» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إياد تامر.

الدفاع: كريم عمرو - إياد مدحت - عمر كمال - مهند الشامي.

الوسط: محمد رأفت - محمد عاطف - أحمد الشيخ - حازم عاشور - ياسين عاطف.

الهجوم: محمد هيثم.

وشارك حمزة الدجوي بدلًا من عمر كمال، ومصطفى بهجت طارق بدلًا من كريم عمرو، وزيدان ناجح بدلًا من حازم عاشور، وحمزة عبد الكريم بدلًا من ياسين عاطف.