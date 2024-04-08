وافد جديد على أعتاب الانضمام لصفوف ميلان الايطالي في الميركاتو

أشارت وسائل الإعلام الإيطالية لترحيب زيركزي ، مهاجم بولونيا ، بالانتقال للميلان في الصيف المقبل ولكن الصفقة تتسم ببعض الصعوبة بسبب مطالب ناديه المالية.

بولونيا يطلب 70 مليون يورو بينما العرض المنتظر من الميلان بقيمة 50 مليون يورو بخلاف بيع ساليمايكرس بـ 10 مليون يورو ، وهو معار لبولونيا لنهاية الموسم ، أي أن القيمة النهائية ستكون 60 مليون يورو .



عودة النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش

جاءت عودة النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، إلى نادي ميلان الإيطالي، كمستشار كبير لمجلس الإدارة، بمثابة انتفاضة كبيرة لفريق الروسونيري فى مختلف المسابقات خلال الموسم الحالي.

وذكر موقع “فوتبول إيطاليا”، أن ميلان سجل حصيلة مثيرة للإعجاب بلغت 16 انتصارا من 22 مباراة في جميع المسابقات منذ عودة الأسطورة زلاتان إبراهيموفيتش في دور استشاري في ديسمبر 2023.

ويتمتع ميلان حاليًا بسلسلة انتصارات متتالية في ست مباريات في جميع المسابقات، بعد أن هزم فيورنتينا وهيلاس فيرونا وإمبولي ولاتسيو في الدوري في الأسابيع الأخيرة، بالإضافة إلى فوزين متتاليين على سلافيا براج التشيكي في دور الـ16 من الدوري الأوروبي.