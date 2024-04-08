التابعي: الزمالك لم يلعب أمام فيوتشر.. وموديست لا يناسب الأهلي

أكد بشير التابعي نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن الأمور مستقرة حاليا في القلعة البيضاء بعد عبور موقعة فيوتشر والصعود لنصف نهائي بطولة الكونفدرالية، مشيرًا إلى أن وجود شيكابالا كان مهمًا للزمالك في المباراة.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "الزمالك لعب بأداء روتيني وبأقل مستوى صعد على حساب فيوتشر، الفريق الأبيض لعب باسمه فقط، ولم يقدم المستوى المُرضي حتى الآن، رغم التعاقد مع صفقات كثيرة في شهر يناير الماضي، تأهل الزمالك وفقا للظروف الحالية مقبول".

وأضاف: "لقاء الذهاب بين الأهلي وسيمبا لم نتحدث فيه كثيرا لأنه جاء بعد توقف دولي، وهناك لاعبين كانوا في حالة اجهاد وفي الإياب الشوط الأول لم يكن جيدًا، وكان أداء الفريق الأحمر متراجعًا ولكن الشوط الثاني كان الأداء أفضل بفضل تعليمات كولر داخل غرفة الملابس".

وواصل: "موديست ليس على مستوى الأهلي بشكل عام رغم صناعة هدف وظهوره في لقاء سيمبا، وكهربا كان يريد ترك بصمة في اللقاء ونجح في التسجيل بركلة جزاء".

وأكمل: "يانج أفريكانز سجل هدف صحيح في صندوانز ولم يحتسب، ومن الممكن أن يتوج الفريق الجنوب إفريقي باللقب في النهاية بسبب ذلك، وهذه هي كرة القدم".

وأكد التابعي: "شئ طبيعي أن تقوم جماهير الأهلي بتوجيه الشكر لتركي ال الشيخ الذي دعم وساند النادي كثيرا".

الزمالك يتأهل لنصف نهائي الكونفدرالية

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى الدور نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد تعادله مع مودرن فيوتشر بهدف لكل منهما، مساء اليوم الأحد، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات جولة الإياب لدور الـ8 (ربع النهائي) من البطولة.

ليقتنص الزمالك بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية للمرة الثالثة في تاريخه، بالفوز على فيوتشر بثلاثية مقابل هدفين، هي مجموع مباراتي الذهاب والاياب.