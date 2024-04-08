برشلونة يحسم موقفه بشأن عودة جواو كانسيلو

أكدت التقارير الصحفية بان جواو كانسيلو ظهير برشلونة الإسباني المعار من مانشستر سيتي لا يرغب سوى بالاستمرار مع النادي الكتالوني في الفترة المقبلة.

وكان برشلونة قد ضم كانسيلو لمدة موسم على سبيل الاعارة من دون خيار او إلزامية الشراء حيث من المقرر أن يعود لناديه الموسم المقبل.

وأشارت التقارير بان اللاعب لديه اهتمام من اندية عديدة من كافة أنحاء أوروبا لكنه لا يرغب سوى في البقاء مع برشلونة.

وسوف يدخل مسؤولو برشلونة في مفاوضات شاقة مع السيتي من اجل شراء اللاعب في حين من المتوقع ان يضغط كانسيلو وبقوة للرحيل.

وعلى الجانب الآخر، كشفت تقارير صحفية أن البرتغالي برناردو سيلفا، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي لديه شرط في عقده يسمح له بالانتقال إلى نادى برشلونة الإسباني.



وحسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن سيلفا لديه شرط جزائي استثنائي في عقده مع مانشستر سيتي، يسمح له بالانتقال فقط إلى صفوف برشلونة نظير 50 مليون إسترليني.



وسبق أن ارتبط سيلفا أكثر من مرة بالانتقال إلى صفوف برشلونة، لكن الأخير فشل في حسم الصفقة لأسباب اقتصادية، ما تزال مستمرة.



ويرتبط سيلفا حاليا مع مانشستر سيتي بعقد يمتد حتى صيف 2026.