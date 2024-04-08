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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

سحب ورياح خفيفة.. تفاصيل حالة الطقس بالإمارات اليوم الإثنين

طقس الامارات
طقس الامارات

توقع المركز الوطني للأرصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة، أن يكون الطقس اليوم الإثنين غائماً جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المتوسطة على بعض المناطق الساحلية الغربية والجزر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.

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رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة  
وأضاف المركز، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية/ 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 35 كم/ساعة.
الموج في الخليج العربي 
وذكر، إلى أن الموج في الخليج العربي سيكون خفيفاً إلى متوسط أحياناً، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 12:46 والثاني عند الساعة 01:19 والجزر الأول عند الساعة 18:59 والثاني عند الساعة 07:21
الموج خفيف في بحر عمان
ونوه، بأن الموج في بحر عُمان سيكون خفيفاً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:31 والثاني عند الساعة 21:22 والجزر الأول عند الساعة 15:21 والثاني عند الساعة 03:55
وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى والرطوبة في المدن كالاتي:
درجات الحرارة والرطوبة 
أبو ظبي 34 20 65 15
دبي 35 21 65 15
الشارقة 34 18 65 20
عجمان 32 23 60 15
أم القيوين 32 22 60 20
رأس الخيمة 33 18 55 20
الفجيرة 31 22 70 15
العـين 36 20 50 10
ليوا 37 20 55 10
الرويس 36 20 55 15
السلع 36 20 55 20
دلـمـا 33 22 70 30
طنب الكبرى 30 23 75 30
طنب الصغرى 30 23 75 30
أبو موسى 30 23 85 30

طقس الامارات أمس الاحد 

وقد شهد طقس الامارات أمس الاحد ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة ليصبح رطب ليلا على بعض المناطق الساحلية، ورياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، بسرعة 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 30 كم/ساعة، والبحر في الخليج العربي خفيف الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 00:49 والجزر الأول عند الساعة 18:24 والجزر الثاني عند الساعة 06:34

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