الإمارات دبي الوطني يدعم الفئات الأكثر احتياجًا خلال رمضان

واصل بنك الإمارات دبي الوطني – مصر التزامه الراسخ بمسؤوليته المجتمعية، حيث نظم العديد من المبادرات التنموية بالتعاون مع جمعيات خيرية رائدة خلال شهر رمضان المبارك، والتي تضمنت التبرع وتعبئة وتوزيع الآلاف من كراتين المواد الغذائية والتطوع في عدد من الفعاليات الخيرية إيماناً منه بأهمية تحقيق التكافل الاجتماعي خلال شهر رمضان المبارك، لتحسين مستوى معيشة المواطنين ودعم الأسر الأكثر احتياجاً.

وقام بنك الإمارات دبي الوطني – مصر بالتبرع بـ 3900 كرتونة مواد غذائية بمحافظات البحيرة والشرقية والفيوم من خلال التنظيم والتطوع في 6 فعاليات خيرية تضمنت المشاركة في مبادرة "المنفذ.. كل يوم حكاية" بالمساهمه بـ 1500 كرتونة مواد غذائية، والتعاون مع مؤسسة صناع الخير، من خلال التبرع بـ 1400 كرتونة مواد غذائية وتوزيع 1000 كرتونة رمضان من خلال صندوق تحيا مصر، ، لتوفير الأغذية الأساسية للأسر الأكثر احتياجاً طوال الشهر الكريم، بالإضافة إلى تطوع موظفي البنك وعائلاتهم مع مؤسسة مصر الخير، كما تعاون البنك مع بنك الطعام المصري، وهو ما يعكس إيمان إدارة البنك وقياداته والعاملين به على أهمية العمل التنموي المجتمعي والتطوعي.

قال الدكتور أمجد دومه، رئيس قطاع الاستراتيجيات و الاستدامة ببنك الإمارات دبي الوطني – مصر "نؤمن في بنك الإمارات دبي الوطني – مصر بأهمية التكافل الاجتماعي والمساهمة في خلق تأثير إيجابي في المجتمع وتعزيز ثقافة العمل التطوعي على مدار العام، ولذلك نسعى دائماً لتكوين شراكات مع منظمات مجتمع مدني موثوقة تُشاركنا في فعل الخير لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2023 وفقاً لاستراتيجية البنك."

وأضاف: "خلال الشهر الكريم نُكثف جهودنا مع شركائنا في الخير بما في ذلك مؤسسات "تحيا مصر" و"صناع الخير" و"مصر الخير" و"المنفذ و"بنك الطعام المصري" لنشر قيم المشاركة ومساعدة الأسر الأكثر احتياجاً في مختلف أنحاء الجمهورية، ونقدر ما يقدمونه من دعم لتنفيذ خطط البنك ورؤيته نحو تحقيق الاستدامة المجتمعية".

أكدت ميرا يوسف، رئيس قطاع التسويق والاتصالات في بنك الإمارات دبي الوطني – مصر

"نلتزم بقيمنا الأساسية لتقديم العديد من المبادرات التي تهدف إلى خلق أثر ملموس في المجتمع، ولا تتوقف مساعينا عند هذا الحد فلدى بنك الإمارات دبي الوطني – مصر التزام راسخ بمبادئ الاستدامة البيئية، ومثال على ذلك المبادرة التي قمنا بإطلاقها

مؤخراً للحد من هدر الطعام في إطار الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على الهدر، وهو ما يعكس التزامنا بإحداث تأثير إيجابي والمساهمة في الحد من الانبعاثات الكربونية".

وتأكيدا على التزام الإمارات دبي الوطني – مصر بتطبيق معايير الاستدامة البيئية والحد من الانبعاثات الكربونية في كافة القطاعات، قام البنك بالتعاون مع بنك الطعام المصري على هامش السحور السنوي الخاص بموظفي البنك لرمضان 2024 للتبرع بعدد من الوجبات للأسر الأكثر احتياجاً وتدوير بقايا الطعام لتصنيع 100 كيلو جرام من الأسمدة بالتعاون مع Outgreens مما يعمل على تحسين جودة التربة وانتاجيتها وإمدادها بالعناصر الغذائية اللازمة مع خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن مخلفات الطعام.