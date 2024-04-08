برشلونة مهتم بالتعاقد مع نجم ليستر سيتي في الميركاتو الصيفي

ترددت بعض التقارير الصحفية أن نادي برشلونة الإسباني مهتم بضم ويلفريد نديدي لاعب وسط ليستر سيتي في الصيف.

ويعد نديدي من اللاعبين المميزين لدى ليستر سيتي حيث ان عقده مع الفريق ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

ويبحث برشلونة عن تدعيم وسط الملعب بصورة عاجلة حيث هناك لاعبين عديدين مرشحين للنادي الكتالوني أبرزهم أمادو اونانا بجانب نديدي.

وأوضحت أن يوفنتوس يعد أكبر منافس لنادي برشلونة على صفقة نديدي، حيث ذهب كشافو السيدة العجوز لمشاهدة اللاعب مؤخرًا أمام تشيلسي في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن نديدي يمنح الأولوية للتوقيع مع برشلونة على يوفنتوس، لكنه لا يريد الانتظار طويلًا، ويريد أن يحسم مستقبله في أقرب وقت ممكن.

برشلونة يحسم مصير سيرجي روبيرتو

وينتهي عقد روبيرتو مع برشلونة في 30 يونيو المقبل، وبالتالي، قد يرحل مجانًا نهاية الموسم إذا لم يتم تجديده لأي نادٍ دون الرجوع إلى الفريق الكتالوني.