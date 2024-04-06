الشرقية تنظم 3 ندوات عن فضل الدعاء فى العشر الأواخر من رمضان

نظمت وحدتي تكافؤ الفرص بمركز فاقوس ومدينة القنايات بمحافظة الشرقية، ثلاث ندوات عن فضل العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، وفضل ليلة القدر، وفضل الدعاء فى العشر الأواخر من شهر رمضان، وزكاة الفطر".

وقال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن للمرأة دور كبير فى المجتمع، وهى جزء لا ينفصل عنه بل مكون أساسي له، مشيراً إلى ان الدولة تعمل على تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، مشددأ على ضرورة تنظيم الندوات التوعوية الموجهة للمرأة والفتاة باعتبارها اهم شرائح المجتمع وأكثرها احتياجًا للتوعية والرعاية.

وأوضحت غادة زاهر رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام، إنه خلال الأسبوع الماضى قامت وحدتي تكافؤ الفرص بمركز فاقوس ومدينة القنايات بتنظيم ثلاث ندوات دينية كالتالى: قامت وحدة تكافؤ الفرص بمركز فاقوس بتنظيم ندوتين بعنوان "فضل الدعاء فى العشر الأواخر من رمضان، زكاة الفطر" تناولت الحديث عن أنواع الدعاء ومواضع استجابة الدعاء، و الصلاه والتقرب بها إلى الله عز وجل، كما تم الحديث عن مقدار ووقت إخراج زكاة الفطر، والأدلة على إخراجها من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وجواز اخراجها من حبوب وقيمة، وذلك بمقر المدينة الآمنة بمكتبة مصر العامة بفاقوس، بالتنسيق مع وحدة السكان بمركز فاقوس وإدارة الأوقاف .

ونظمت وحدة تكافؤ الفرص بمدينة القنايات، ندوة عن (فضل العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك وفضل ليلة القدر)، تناولت مقدار وكيفية وميعاد إخراج زكاة الفطر ومستحقيها والأدعية المستجابة، وذلك بمقر رئاسة المدينة بالتعاون مع منطقة وعظ الأزهر الشريف بالشرقية.

وفي سياق متصل، نفذت وحدات تكافؤ الفرص المتواجدة بمراكز المدن بنطاق محافظة الشرقية، 5 ندوات دينية وتوعوية وثقافية على مدار الأسبوع الماضى، استهدفت السيدات، وتناولات موضوعات « أثر الصيام على مرضى السكر والضغط، الدعاء فى شهر رمضان، اللحوم المصنعة، وسلامة الأسرة، جهود الدولة فى دعم ومساندة ذوى الهمم».

وقامت وحدة تكافؤ الفرص بمركز فاقوس بتنظيم ندوتين عن الدعاء فى رمضان تناولت الندوتين إلقاء الضوء على كيفيه الدعاء وآدابة و اوقاتة فى شهر رمضان والدعاء المستجاب والإستفاده بالوقت فى ذكر الله و الدعاء والذي يعد من افضل العبادات تقرباً إلى الله عز وجل وكثره الإلحاح والرجوع والتذلل والخضوع إلى الله عز وجل وخاصه فى هذا الشهر الكريم، وتم عقد هذه الندوتين بمقر المدينة الأمنة بمكتبة مصر العامة بفاقوس، وذلك بالتنسيق مع مديرية الأوقاف.