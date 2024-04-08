عبدالجليل: الزمالك صعد لنصف نهائي الكونفدرالية بـ"اسمه"

أكد محمد عبدالجليل نجم الكرة المصرية السابق، أن الزمالك لم يكن جيدًا في لقاء فيوتشر في إياب ربع نهائي الكونفدرالية، مشيرا إلى أن معظم لاعبي الفريق الأبيض بعيدين عن مستواهم، والتغييرات التي شاركت في الشوط الثاني لم تصنع الفارق، وظهرت حالة إجهاد على بعض اللاعبين.

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى الدور نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد تعادله مع مودرن فيوتشر بهدف لكل منهما، مساء اليوم الأحد، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات جولة الإياب لدور الـ8 (ربع النهائي) من البطولة.

ليقتنص الزمالك بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية للمرة الثالثة في تاريخه، بالفوز على فيوتشر بثلاثية مقابل هدفين، هي مجموع مباراتي الذهاب والاياب.

وقال محمد عبدالجليل في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "فيوتشر لم يذهب لمرمى الزمالك سوى بركلة ركنية سكنت الشباك، والفريق الأبيض كسب باسمه وبسوء مستوى منافسه في أرضية الملعب، ولكن أحمد حمدي من العناصر الجيدة، ومحمد شحاتة أيضا أدى بشكل مقبول، لكنه تأهل بمستوى (ضعيف) للغاية، حتى الأهلي لو منافسه سيمبا كان يمتلك مهاجم قوي كان من الممكن أن يتعرض لأي نتيجة غير جيدة".

دفاع جيد لفيوتشر

وأضاف: "فيوتشر يدافع جيدًا لكنه لم يهاجم بالشكل المطلوب، ومعظم لاعبي الزمالك لم يستطيعوا التحكم في مجريات اللقاء والتمريرات كانت خاطئة على أرضية الملعب (المبللة) أكثر من اللازم، والمواجهة المقبلة أمام دريمز الغاني في المتناول، وهي أقرب فرصة للزمالك من أجل الفوز باللقب الافريقي".

وواصل: "فيوتشر لديه عناصر جيدة مثل باسم علي، وزعزع، وأحمد عاطف، لكنهم في النهاية لا يستطيعون مجاراة الزمالك أو التغلب عليه، وأحمد سيد زيزو كان يجري في الملعب بلا فائدة، وأنا مُشفق عليه تمامًا في ظل كواليتي العناصر الموجودة بجواره، عكس عندما يلعب بجوار فرجاني ساسي وبنشرقي وغيرهم من العناصر المميزة".