الشيخ طه النعماني يؤم المصلين في صلاة التراويح بمسجد ناصر بالفيوم

شهدت مساجد محافظة الفيوم حضورا كثيفا من المصلين لآداء صلاتي العشاء والتراويح في الليلة التاسعة والعشرون من ليالي شهر رمضان المبارك، بحضور أئمة الأوقاف والعلماء.

وخلال صلاة التراويح تحدث العلماء عن تحري ليلة القدر في العشر الأواخر من شهر رمضان، وذلك في إطار جهود مديرية أوقاف الفيوم لنشر الفكر الوسطي.

خاطرة حول تحري ليلة القدر خلال صلاة التراويح بالفيوم

وشهد مسجد ناصر الكبير بمدينة الفيوم حضور المئات من المصلين لأداء صلاتي العشاء والتراويح، والإستماع إلى الخطب الدينية التي يقدمها الأئمة والعلماء، حول تحري ليلة القدر، وقام بإمامة المصلين فضيلة الشيخ طه النعماني القاريء بالإذاعة والتليفزيون.

وخلال خاطرة صلاة التراويح تحدث الدكتور محمود الشيمي عن تحري ليلة القدر في العشر الأواخر من شهر رمضان، مشيرا إلى فضائل الشهر الكريم من خلال التقرب إلى الله عز وجل بالدعاء والعبادات والذكر، طمعا في أن يبلغنا الله سبحان وتعال ليلة القدر وأن يرزقنا خيرها وبركتها وهي التى قال عنها القرآن الكريم أنها خير من ألف شهر.

وأشار وكيل أوقاف الفيوم إلى عدة نقاط ومنها أن النبى (صلى الله عليه وسلم) قال :" تَحرُّوا ليلةَ القَدْر فى العَشْر الأواخِر من رمضانَ" (رواه البخاريُّ) ، فلا ينبغى للمؤمن أن يقصر همه على ليلة السابع والعشرين فحسب، موضحا أن بعض الناس يظن خطأ أن أمر رمضان قد ينحسم بليلة السابع والعشرين فتقصر همته عن العبادة فيما بقى من ليالى الشهر الفضيل ، مع أن ليلة القدر قد تكون ليلة الثامن والعشرين أو التاسع والعشرين أو الثلاثين، موضحا أن السيدة عائشة (رضى الله عنها) قالت: يا رسول الله، أرأيتَ إن وافقت ليلة القدر ما أدعو؟ قال: «تقولين:اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني" (ابن ماجه)، مؤكدا على أنه يجب أن يكون الدعاء إيجابيًا لا سلبيًا ، فعلى المؤمن أن ينشغل بطلب العفو والمغفرة لا أن يحول ليلة العفو والمغفرة إلى ليلة انتقام ودعاء على الآخرين، مناشدا المعتكفين أن علينا أن نكثر من الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل أن يبلغنا ليلة القدر وأن يوفقنا لها وأن يرزقنا خيرها وبركتها.