النادي الثقافي المصري الأمريكي وجمعية رجال الاعمال الافارقة يحتفلون بتولي الرئيس ولاية جديدة.. فيديو

بحضور أبرز الشخصيات المصرية..







نظم النادي الثقافي المصري الأمريكي، بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين الافارقة برئاسة الدكتور يسري الشرقاوي، حفل سحور كبير على ضفاف نهر النيل بالقاهرة، وذلك بمناسبة تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي ولاية جديدة، حضره كبار الشخصيات المصرية البارزة في الداخل والخارج .

حضر الحفل طارق سليمان رئيس النادي، والمهندس ناجى سليمان، ونشات زنفل نواب الرئيس، كما حضر الحفل عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام ويسرى الشرقاوى رئيس جمعية رجال أعمال المصريين والأفارقة وعدد من قيادات الجيش والمستشارين ورجال الأعمال وعدد من السادة النواب والصحفيين والإعلاميين والجاليات المصرية المهاجرة في أمريكا وأوروبا .



النادي الثقافي المصري الأمريكي بنيويورك



وفي بداية الحفل الذى عقد في إحدى القاعات ذات الإطلالة الساحرة على نهر النيل تقدم طارق سليمان بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة توليه دوره جديدة مشيرا إلي الدور الثقافي والإعلامي للنادي في العاصمة الأمريكية باعتباره واحة المصريين والواجهة الإعلامية للمصريين هناك .

وبدوره قال نشأت زنفل، نائب رئيس النادي الثقافي المصري ـ الأمريكي، إن حفل السحور لم يكن المرة الأولى التى يحرص فيها أبناء مصر في الخارج على إحياء مثل هذه المناسبات التي تجمعهم.

واستكمل زنفل خلال كلمته بالحفل، بأن ما يحدث في مصر من تطورات ومشروعات للبنية التحتية وإنشاء مدن الجديدة يجعل المصريين بالخارج في حالة من الفخر، لأن مصر أصبحت قبلة سياحية للعالم وهناك العديد من المشاريع الهامة التي تنتظرها الفترة القامة، وهم على اتم استعداد لاستكمال الطريق مع الوطن.

جمعية رجال الاعمال المصريين الافارقة

وبدوره أكد الدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين الافارقة، ان ما يقدمه مجتمع المال والاعمال ومنظمات المجتمع المدني والجاليات بالخارج وابناء الوطن في كل مكان ما هو الا دين واجب الاداء وان اقامة هذه الاحتفالية تحمل اهدافا عديدة ومتنوعة وتعبر عن حالة اصطفاف وطني لتقديم تهنئة خالصة من ابناء مصر في الخارج والداخل معاً الي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة ولايته الجديدة.

واشار الشرقاوي الي العلاقات الوطيدة التي تربطهم بالمركز الثقافي المصري الامريكي وكيف ان الملف الافريقي يحتاج تضافر جهود الجميع سواء في الربط مع المصريين بالخارج في مشروعات استثمارية يمكن ان تقوم في مصر او في دول القارة الافريقية او ما يمكن ان يتم تقديمه في تطوير التجارة بين قارة افريقيا ودول العالم وكيف يكون للمصريين في الخارج دورا في ذلك كنوع جديد من توظيف القوي الناعمة المصرية.

وأكد على أن المركز الثقافي المصري الامريكي سوف يعكف مع بعض رؤساء الجاليات علي اعداد تصور في نموذج مكتمل الجوانب والاركان من منظور القطاع الخاص لكي يتم الوصول الي خطة طويلة وقصيرة الاجل تستهدف اعادة توظيف مدخرات المصريين بالخارج بتفاعل مع القطاع الخاص في الداخل والخارج.

النائبة غادة عجمي

وكان من أبرز الحضور النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج، والتي أكدت على حرصها الشديد بالتواصل مع ابناء مصر في الخارج في أي وقت، وتلبية مطالبهم ، هذا بالإضافة لدعمها القيادة السياسية بمصر لاستكمال خارطة الطريق للوصول بمصر الجديدة القوية لبر الأمان، مقدمة التهاني والتبريكات للرئيس عبد الفتاح السيسي بتنصيبه لولاية رئاسية جديدة.

لندن

وبدوره أكد مصطفى رجب، رئيس بيت العائلة المصرية في لندن، أثناء حضوره الحفل، دعمه للقيادة السياسية في مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية رئاسية جديدة واستكمال خارطة الطريق للجمهورية الجديدة، مهنئا الرئيس والشعب المصري بولاية الرئيس الجديدة.

هولندا

كما قدم الدكتور محمود السلاموني، رئيس بيت العائلة المصرية في هولندا، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد فوزه بولاية رئاسية جديدة، مؤكدا دعمه للقيادة السياسية وكل ما يخدم الوطن وأبنائه في الداخل والخارج.



يذكر أن المركز قد شارك في عدة ندوات لدعم مسار رحلة العائلة المقدسة وحشد المصريين في الانتخابات الرئاسية ودعم السياحة بتنظيم زيارة الأفواج السياحية الي مصر ويقوم بدور كبير في خدمة الوطن .

وقد شارك في حفل السحور العديد من رموز الفكر والسياسة والثقافة والفن والرياضة والصحافة إلى جوار بعض الجاليات وبيوت العائلة المصرية بالخارج.

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