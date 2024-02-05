النادي الثقافي المصري الأمريكي يمنح السفير "سامح ابو العينين" شخصية العام ٢٠٢٣

في حفل كبير لأبناء الجالية..

قرر مجلس إدارة النادي الثقافي المصري الأمريكي في نيويورك، أن يكون السفير سامح ابو العينين هو شخصية العام٢٠٢٣، وذلك تقديرا منهم واعتزازا بالدور الدبلوماسي والإنساني الذى أظهره السفير المصري فى تعاملاته خلال تواجده مع أبناء الجالية المصرية فى امريكا.

‎وتقدم طارق سليمان، رئيس النادي الثقافي المصري الأمريكي بالأصالة عن نفسه ونيابة عن الزملاء اعضاء مجلس الادارة بكل الاعتزاز والتقدير من السفير الدكتور سامح أبو العينين، قائلا: " هذا التقدير من جانبنا هو تعبير عن مدى تقديرنا واعتزازنا بما قدمه معالى السفير من خدمات لمصر خلال فترة وجوده فى امريكا".

وكان الاحتفال بوجود اعضاء النادي الثقافي المصري الأمريكي، على رأسهم نشأت زنفل نائب رئيس مجلس إدارة النادي الثقافي المصري الأمريكي بنيويورك، وأبدي الجميع الشكر والعرفان لما يقوم به السفير المصري بامريكا ودوره الكبير مع أبناء الجالية المصرية.

وبدوره قال نشأت زنفل: " نقف عند اسمه كثيرا حيث اننا كنا سعداء ومن المحظوظين عندما تعرفنا على شخصه الكريم خلال تواجده فى شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية قنصل عام لمصر وكانت خدماته الدبلوماسية قبل شيكاغو فى موسكو ولندن وجنيف، وقد تعودنا ان تكون الاضواء الاعلامية مركزة على الانشطة والفعاليات فى الساحل الشرقي في نيويورك والساحل الغربي فى لوس انجلوس وسط وغرب الولايات المتحدة لم يكن يشهد مثل هذا الزخم الإعلامي من قبل".

‎وتابع: " وصول السفير الدكتور سامح أبو العينين إلى شيكاغو تصادف مع محنة الكوفيد ١٩ حيث تباعدت المسافات بين الناسً وصارت معظم المعاملات تتم اما اون لاين او عن طريق البريد، وتحرك السفير سامح منطلقا نحو الولايات التى تقع فى نطاق خدماته القنصلية حيث تعرف على جموع المصريين المتواجدين فى الجامعات ومراكز الابحاث والشركات والمؤسسات والمساجد والكنائس ومنظمات المجتمع المدني حتى تكونت لديه دايرة علاقات عامة ممتازة وكنا من الشاهدين عندما اتاح لنا الفرصة معالى السفير الدكتور سامح ان نتعرف على معظم الشخصيات المصرية صاحبة الحضور والتأثير".

‎واستكمل " زنفل" : "الجميل ايضا هو الحضور المتميز للسفير سامح فى الأوساط السياسية والثقافية والاجتماعية فى ولايات وسط وغرب امريكا حيث كانت عينه على فرص الاستثمار الترويج السياحي لمصر".

‎واختتم: " وقد اتيحت لنا فرصة زيارة معالى السفير الدكتور سامح أبو العينين في مقر القنصلية العامة المصرية في شيكاغو وأيضا إلى مقر السكن والاقامة والذى اطلقنا عليه بيت مصر وكم كانت سعادتنا بالغة عندما اتاح لنا معاليه فرصة لقاء والتعرف على شخصيات مصرية وعربية بارزة فى شيكاغو ومدى اهتمامها بالشأن العام المصري، وكانت سعادتنا بالغة عندما زارنا السفير الدكتور سامح أبو العينين فى نيويورك والتقينا به فى حضور شخصيات دبلوماسية وشخصيات عامةً من محبيه، لذلك قرر النادي على تكريم هذا السفير الهمام لجهوده الكبيرة مع الجالية هنا طوال هذه السنوات العصيبة".

received_7192515920804697

received_829755455423401

received_774624394715774

received_745874677173837

received_952847419515997

received_942293153471378

received_909664177315694

received_404538082139863

received_423168846730887

received_1765522797205166

received_694661629220713