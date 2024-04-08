علاجات طبيعية تخليك من الحمى في حال ارتفاع درجة حرارة الجسم

تعرف كلية الطب بجامعة هارفارد حالة ارتفاع درجة حرارة الجسم بين 102.4 و105.8 فهرنهايت (39.1 إلى 41 درجة مئوية) بأنها الحمى المرتفعة، وهي تشكل خطراً على الصحة، حيث يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل مشاكل في القلب وأضرار عصبية، وتظهر نوبات الصرع خاصة عند الأطفال بعد فترة طويلة من الإصابة بها.

كيف نعالج ارتفاع درجات حرار الجسم

بالإضافة إلى الأدوية التقليدية، هناك علاجات طبيعية يمكن أن تساعد في التخلص من ارتفاع درجة حرارة الجسم بشكل طبيعي وتقوية الجسم، مثل استخدام الكزبرة والكمون في صنع الشاي، حيث تمتلك بذور الكزبرة والكمون خصائص تبريدية تساهم في تقليل الحمى والالتهابات، ويمكن للزنجبيل والريحان أيضاً أن يكونا فعالين في تخفيض الحمى ودعم المناعة.

من المهم أيضًا تناول الأطعمة التي تساعد في تهدئة الجسم عند ارتفاع درجة الحرارة، مثل الخيار والبطيخ وماء جوز الهند والسلطة من الخضار الورقية والزبادي بدرجة حرارة الغرفة والنعناع والتوت، حيث يُظهر تقرير أن التوجه إلى الطبيب لتلقي العلاج المناسب يكون ضرورياً بالإضافة إلى استخدام العلاجات المنزلية الطبيعية، حيث تلعب تقنيات الترطيب والراحة وإدارة التوتر دوراً مهماً في دعم الشفاء خلال فترة الحمى.

أسباب الصداع بعد تناول الطعام

على جانب اخر، أعلنت الدكتورة أوكسانا خاميتسيفا، أن الشعور بالصداع بعد تناول الطعام يمكن أن يشير إلى مرض السكري.

وتشير الطبيبة في مقابلة مع موقع Ura.ru ، إلى أن الصداع بعد تناول الطعام يشير إلى مرض السكري والحساسية وردود فعل تجاه المواد السامة.

وتقول، "غالبا ما يكون الصداع بعد تناول الطعام مرتبطا بمرض السكري واضطرابات أخرى في وظائف البنكرياس . لأنه عند وجود هذه المشكلة تضطرب عملية إنتاج الأنسولين في الجسم، حيث يحدث أثناء تناول الطعام أولا ارتفاع حاد لمستوى السكر في الدم، أي زيادة في نسبة السكر في الدم، وبعدها ينخفض مسببا نقص السكر في الدم. هذا الأمر يؤدي إلى تجويع الدماغ، فيسبب الشعور بالصداع.

وفقا لها ، يمكن أن تسبب مكونات الطعام الصداع أيضا.

وتقول، "يمكن أن يكون الصداع ناجما عن رد فعل تحسسي لبعض الأطعمة. كما يمكن أن يكون ناجما عن رد فعل الدماغ على زيادة نسبة المواد السامة الموجودة في المضافات الغذائية في الدم".