طبيبة غدد صماء تكشف الأسباب الأكثر شيوعًا للعقم

قامت عالمة الغدد الصماء مارينا بيركوفسكايا بتسمية الأسباب الأكثر شيوعًا للعقم عند النساء وما هي الاختبارات التي يجب إجراؤها لتحديدها، وموضوع العقم ذو أهمية كبيرة اليوم، ويعاني عدد كبير من المتزوجين لسنوات من عدم القدرة على إنجاب طفل.

متى تبدأ بالفحص؟

إذا كان عمر المرأة أقل من 35 عامًا، فمن المستحسن البدء بفحص الزوجين للتأكد من عدم الخصوبة بعد عام واحد من النشاط الجنسي المنتظم دون استخدام وسائل منع الحمل، وتقول الخبيرة بانتظام يعني 3-4 مرات في الأسبوع.

بالنسبة للنساء فوق سن 35 عامًا، خاصة إذا كان هناك اضطرابات في الدورة الشهرية، فمن الممكن معرفة الأسباب بعد ستة أشهر من المحاولات الفاشلة للحمل إذا لم تكن المرأة منزعجة من المشاكل الصحية، ففي هذا العصر يمكنك الانتظار لمدة عام تقريبًا.

ويشير الطبيب إلى أنه في حالة عدم وجود حمل، لا ينبغي فحص المرأة فقط علاوة على ذلك، عليك أن تبدأ مع رجل، وحيث أن 40-50% من الحالات تكون بسبب الذكور.

ويحتاج الرجل إلى إجراء اختبار واحد فقط - رسم الحيوانات المنوية إذا كان كل شيء على ما يرام، تقوم المرأة بإجراء جميع الاختبارات الأخرى.

يمكن أن تكون عوامل العقم عند النساء مختلفة: قلة الإباضة، وانخفاض احتياطي المبيض، ومشاكل في الأنابيب، وأمراض عنق الرحم وغيرها.

وفي 30% من الحالات، لا يتمكن الأطباء من معرفة سبب عدم حدوث الحمل. يحدث ذلك.

أما بالنسبة للفحوصات، فتحتاج المرأة إلى إجراء فحص عام وفحص نسائي وتحديد وجود أو عدم وجود إباضة، واحتياطي المبيض، وسريان قناة فالوب.

ونقوم أيضًا بإجراء اختبارات الهرمونات. الحد الأدنى المطلوب من المركب: FSH، LH، استراديول، AMG، TSH، البرولاكتين، وأحيانًا البروجسترون.

كل شيء آخر هو عمل طبيب أمراض النساء والإنجاب المختص.

غالبًا ما تحتاج المرأة نفسها إلى تطبيع وزنها (إذا كانت تعاني من زيادة الوزن - إنقاص الوزن؛ وإذا كانت تعاني من نقص الوزن - زيادة الوزن). غالبًا ما تؤدي السمنة ونقص الوزن إلى فشل الإباضة.

يعد العقم أحد الأمراض التي تصيب الجهاز التناسلي، حيث يصاب ما يقارب 10 - 15% من الأزواج بعمر 18-45 بالعقم.

يتم وصف الزوجين على أنهما يعانيان من العقم إذا لم ينجحا بتحقيق الحمل، بعد سنة كاملة من ممارسة الجماع المنتظم بدون استخدام الوسائل الواقية للحمل.

أعراض العقم

يعد عدم القدرة على الإنجاب أحد أهم الأعراض الظاهرة، وقد يعاني تظهر بعض الأعراض الأخرى كما يأتي:

عدم انتظام الدورة الشهرية.

تغيرات في نمو الشعر عند الرجال.

ضعف في الانتصاب