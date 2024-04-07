نقص فيتامين ب12.. انخفاض مستوياته يؤثر على مزاجك وسلوكك

قد تتطور أعراض نقص فيتامين ب12 ببطء وتزداد سوءًا بمرور الوقت. قد تحدث بعض الأعراض عند الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين ب12 دون الإصابة بفقر الدم، وقد لا يعاني بعض الأشخاص من أي أعراض على الرغم من انخفاض مستويات فيتامين ب12.

كيف يمكن أن يؤثر نقص فيتامين ب12 على مزاجك وأفكارك ومشاعرك وسلوكك؟

قد تشمل الأعراض المبكرة لفيتامين ب12 ما يلي:

لون البشرة أصفر شاحب

لسان أحمر مؤلم ومؤلم

تقرحات الفم والتهاب الفم

إمساك

وخز أو تنميل أو أحاسيس غريبة أخرى في الذراعين أو الساقين أو القدمين

مشاكل بصرية

صعوبة في المشي ومشاكل في التوازن

اختلافات ملحوظة في المزاج والأفكار والمشاعر والسلوك

الارتباك وصعوبة التفكير. وفي الحالات الشديدة، الخرف

فقدان الذاكرة

التهيج

اكتئاب

ذهان



ونظرت الدراسة كذلك في مكملات فيتامين ب12 لمنع ظهور الاكتئاب وتحسين تشخيصه.

وقالت الدراسة في مستهلها إن أكثر من 264 مليون شخص في العالم يعانون من الاكتئاب، والاكتئاب هو أحد الاضطرابات النفسية الأكثر شيوعًا التي تصيب البالغين والأطفال.

يتم إجراء العديد من الدراسات لتحديد العلاقة بين فيتامين ب12 والاكتئاب وما إذا كانت مكملات فيتامين ب 12 يمكن أن تبطئ تطور الاكتئاب أو تمنعه.

أظهرت بعض الدراسات آثارًا إيجابية على المرضى الذين يعانون من الاكتئاب عند تناولهم لفيتامين ب12.



ويمكن أن يؤدي نقص فيتامين ب12 إلى تغيرات دموية ومشاكل عصبية وعقلية، والتي يمكن أن تظهر في شكل التهيج وتغيرات في الشخصية والاكتئاب وفقدان الذاكرة، ومن المعروف أيضًا أنه يؤدي إلى تفاقم الاكتئاب بسبب التفاعلات السامة الناجمة عن تراكم الهوموسيستين.

وقالت هيئة الخدمات الصحية الوطنية: "استشر طبيبك إذا كنت تعاني من أعراض فقر الدم الناجم عن نقص فيتامين ب 12 أو حمض الفوليك.

وغالبًا ما يمكن تشخيص هذه الحالات بناءً على الأعراض ونتائج اختبارات الدم.

ولفيتامين B-12 (كوبالامين) دور أساسي في تكوين خلايا الدم الحمراء وأيض الخلايا والوظائف العصبية وإنتاج الحمض النووي والجزيئات الموجودة داخل الخلايا التي تحمل المعلومات الوراثية.

وتشمل المصادر الغذائية لفيتامين B-12 الدواجن واللحوم والأسماك ومنتجات الألبان، كما يُضاف فيتامين B-12 إلى بعض الأغذية، كما هو الحال مع حبوب الإفطار المدعمة به، كما يتوفر كمكمِّل غذائي يؤخذ بطريق الفم. ويمكن أن يُوصف فيتامين B12 في صورة حُقن أو بخاخ للأنف لعلاج نقص فيتامين ب12.