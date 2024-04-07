ديانج يعود لبرنامجه التأهيلي في الأهلي بعد وفاة والده

شهد مران الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي اليوم الأحد، بملعب التتش عودة أليو ديانج من بلاده بعد تقبل العزاء في والده.، حيث يستكمل اللاعب برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في الركبة.

واختتم الأهلي تدريباته منذ قليل بملعب التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة إنبى غدا الإثنين بالدوري المصري الممتاز.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران الختامي

وخاض لاعبو الفريق الذين خاضوا مباراة سيمبا أول أمس مرانا قويا فنيا وبدنيا حيث اكتفي أمس بخوضهم مران استشفائي

وحرص كولر على الاجتماع مع الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق، على هامش المران الجماعي، وذلك للاطمئنان على الحالة الطبية للمصابين.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء أمس السبت دون راحة، وذلك بعد الفوز على فريق سيمبا التنزاني أمس الأول والوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.