تشنجات في خمس مناطق علامة على ارتفاع الكوليسترول 

يحذر الأطباء من أن تراكم الكوليسترول الزائد في الشرايين يمكن أن يسبب تشنجات في خمس مناطق من الجسم، ويعد ارتفاع نسبة الكوليسترول أحد المشاكل الصحية التي يطلق عليها غالبًا "القتلة غير المرئية".

ويتراكم الكوليسترول في الأوعية الدموية والشرايين، وفي كثير من الحالات لا يسبب أعراضًا واضحة في الوقت نفسه، يرتبط ارتفاع نسبة الكوليسترول بشكل خطير بتطور عدد من المضاعفات التي تظهر في الواقع كأعراض خارجية - وقد أشار الجراح إيفجيني شيرييف إلى ذلك في مقابلة مع بوابة MedikForum.ru.

ووفقا للطبيب، فإن أحد المضاعفات الشائعة لارتفاع نسبة الكوليسترول هو تطور مرض الشريان المحيطي (PAD)، حيث تتشكل لويحات الكوليسترول في الشرايين التي تحمل الدم إلى الرأس والأعضاء والأطراف.

العلامة المميزة التي تشير إلى وجود مرض الشريان المحيطي (وبالتالي ارتفاع نسبة الكوليسترول) هي تشنجات في خمس مناطق من الجسم - الأطراف والأرداف والفخذين والساقين والقدمين، ويمكن أن تحدث مثل هذه التشنجات وتتفاقم أثناء لحظات النشاط البدني والمشي - ولكن بمجرد أن يتوقف الشخص ويستريح قليلاً، تختفي الأحاسيس غير السارة.

في بعض الحالات، تسبب النوبات حالة تعرف باسم العرج المتقطع ويبدأ الشخص المصاب بمثل هذا الاضطراب في المشي مع توقفات، وهو ما يضطر إلى القيام به من أجل تخفيف الأحاسيس المؤلمة التي تنشأ في ساقيه.

ونصح شيرييف: "إذا كنت تعاني من آلام أو تشنجات متكررة في ساقيك أثناء ممارسة الرياضة أو الجري أو المشي، راجع طبيبك واخضع لاختبار الكوليسترول".

علامات محتملة أخرى لمرض الشريان المحيطي

ضعف أو غياب النبض في القدمين.

آفات الجلد سيئة الشفاء على الساقين.

لون بشرة شاحب أو مزرق في الأطراف.

انخفاض درجة الحرارة في إحدى الساقين مقارنة بالأخرى.

بطء نمو أظافر القدمين.

ضعف الانتصاب (خاصة عند الرجال المصابين بالسكري).

ما هو الكوليسترول ؟

الكوليسترول هو مادة شمعية توجد في الدم. يحتاج الجسم إلى مادة الكوليستيرول لبناء الخلايا الصحية، ولكن يمكن أن يتسبَّب ارتفاعها الشديد في زيادة خطر الإصابة بالنوبة القلبية.

فبسبب الكوليستيرول المرتفع، يمكن أن تتكون ترسُّبات دُهنية في الأوعية الدموية الخاصة بالمريض. وفي نهاية المطاف، تنمو هذه الترسُّبات وتؤدي إلى صعوبة تدفق الكمية الكافية من الدم عبر الشرايين. وأحيانًا ما تنفجر تلك الترسُّبات فجأةً لتُشكِّل جلطة تسبب النوبة القلبية أو السكتة الدماغية.