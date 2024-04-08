حلوى العيد.. طريقة عمل كريب التمر بالقرفة

كريب التمر من الحلويات الشهية والصحية التي يمكنك تحضيرها لعيد الفطر، فيمد جسمك بالطاقة والفيتامينات الهامة للجسم، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيره بالخطوات.





كريب التمر

طريقة عمل كريب التمر

المقادير

- معجون التمر : قالب

- القرفة : 50 gr (المطحونة)

- البيض : 4 حبات (مقادير عجينة الكريب)

- الماء : كوب (مقادير عجينة الكريب)

- حليب مركز محلى : كوب (مقادير عجينة الكريب)

- سكر : ربع كوب (مقادير عجينة الكريب)

- ملح : رشّة (مقادير عجينة الكريب)

- الزيت النباتي : ملعقتان كبيرتان (مقادير عجينة الكريب)

- الزبدة : ملعقتان كبيرتان (طرية، مقادير عجينة الكريب)

- دقيق : كوب ونصف (مقادير عجينة الكريب)

-الفانيليا : ملعقة صغيرة (سائلة، مقادير عجينة الكريب)





طريقة التحضير

1. لتحضير عجينة الكريب، اخلطي جميع المكونات بالخلاط الكهربائي، وابداي بقليها بمقلاة غير لاصقة.

2. يشكّل معجون التمر بشكل أسطواني، ويوضع في طرف الفطيرة، بعد إعدادها. ثم، تلفّ بشكل أسطواني.

3. بعد نضوج الفطيرة، توضع في طبق التقديم، وتقطع من منتصفها بالتساوي، وينثر عليها القرفة أو السكر.





فوائد تناول التمر

أثبتت الدراسات العلمية والدينية أنه يحمي متناوله بمقدار سبع تمرات يومياً كل صباح على الريق يحميه من الحسد والعين، كما أنه يقوي الإسنان ويحميها من التسوس، ويخفض نسبة الكوليسترول في الدم فيحمي الشخص من أمراض القلب وتصلب الشرايين، كما أنه مصدراً مهماً للحماية من سرطان الأمعاء الغليظة، نظراً لدوره الفعالة في طرد الفضلات والسموم المتراكمة في الأمعاء نتيجة لعسر الهضم.

كما أن التمر أو مشروب التمر يعتبر بديلا للمكملات الغذائية فهو يقوي الجسم، ويمنحه الفيتامينات اللازمة، ويعالج فقر الدم وينظم نسبة السكر في الدم لذا فهو مناسب لمرضى السكري ولا يسبب أي مخاطر عليهم.

ويعد التمر فاتح للشهية ويساعد على زيادة نسبة التركيز والتخلص من النسيان وتشتت الأفكار، بالإضافة إلى دوره الكبير في ترطيب العين وحمايتها من الجفاف وكذلك حماية الجلد من الجفاف والتشققات، كما أنه يعالج حرقة المعدة، ويساعد في علاج مشاكل اللثة.

معزز للطاقة

التمر هو مصدر طبيعي للجلوكوز والفركتوز والسكروز ، مما يوفر دفعة طاقة سريعة ومستمرة، سواء كنت بحاجة إلى رفع الطاقة قبل التمرين ، أو أثناء فترة ركود يوم العمل ، أو كوجبة خفيفة ، يمكن أن يوفر التمر دفعة من الطاقة بشكل موثوق دون الحاجة إلى السكريات المكررة.

مصدر ممتاز للألياف

التمر مليء بالألياف الغذائية القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، تساعد الألياف في الهضم ، وتساعد على تنظيم حركة الأمعاء ، وتمنع الإمساك ، وتدعم صحة الأمعاء، يمكن أن يساهم تضمين التمر في نظامك الغذائي اليومي في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.