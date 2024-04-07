إريكسون لن تتخلى عن خدماتها السحابية بالأشعة تحت الحمراء

لن تكون تطبيقات الهواتف الذكية جيدة كثيرًا بدون الهاتف الذكي، بما في ذلك نظام التشغيل والمكونات المرفقة به. وعلى نفس المنوال، تحتاج وظائف الشبكة الافتراضية والسحابية الأصلية إلى منصات البنية التحتية كمضيفين. ولكن لبعض الوقت، اشتكت شركات الاتصالات الكبرى من تجميع هذه الوظائف مع نفس النظام الأساسي الخاص بالمطور. لقد انضمت تطبيقات الشبكة من نوكيا إلى طبقة البنية التحتية لنوكيا. وينطبق الشيء نفسه على شركة إريكسون، ناهيك عن البائعين الصغار. إنه يهدد بوجود وفرة من المنصات داخل شركة اتصالات واحدة.



وهذا بعيد كل البعد عن المثالية اقتصاديًا أو تشغيليًا. ما تطالب به شركات الاتصالات بشكل متزايد هو حرية تشغيل كل أو معظم برامج الطرف الثالث على منصة واحدة، ممتدة أفقيًا مثل كارداشيان على كرسي الاستلقاء للتشمس عبر العملية بأكملها. ولهذا السبب المعلن (ولو دون ذكر عائلة كارداشيان)، قررت نوكيا في شهر يوليو الماضي التوقف عن لعبة المنصات والتركيز فقط على التطبيقات. ستحل شركة Red Hat المملوكة لشركة IBM محل Nokia Container Services (NCS) وNokia CloudBand Infrastructure Software (CBIS) كمنصة "أساسية" لنوكيا، حيث ستوظف 350 موظفًا في Nokia في هذه العملية.

هناك الكثير من الأحاديث في الصناعة حول احتمال أن تحذو شركة إريكسون حذوها قريبًا. في الواقع، خلال مقابلة مع لايت ريدينج بعد وقت قصير من الإعلان عن شراكة ريد هات، قال فران هيران، المدير العام للشبكات الأساسية والخدمات السحابية وخدمات الشبكات في نوكيا، "إن المنافسة ربما تركل نفسها بشكل خاص، ولم نفكر في الأمر قبل أن نفكر في ذلك". فعل." عادة ما يتجنب البائعون التحدث باسم المنافس، مثل طلاب هوجورتس الذين يناقشون فولدمورت، لكن من الواضح أنه كان يقصد إريكسون.

حسنًا، هذه ليست الطريقة التي ترى بها الشركة السويدية الأمور. مثل نوكيا قبل ريد هات، كانت إريكسون تحافظ على منصتين داخليتين - NFVI (البنية التحتية الافتراضية لوظائف الشبكة) و CNIS (حل البنية التحتية السحابية الأصلية). ولا يزال كلاهما يحظى بجاذبية لدى العديد من عملاء إريكسون، وفقًا لأندرس روزنجرين، رئيس الإستراتيجية والمحفظة لأعمال الشبكات الأساسية في إريكسون. وبينما تصر إريكسون على استعدادها للدخول في شراكة مع مقدمي خدمات آخرين، فإنها لا تخطط للتخلي عن أي من منصاتها الخاصة.

وقال روزنجرين: "لدينا بالتأكيد إيمان قوي بفوائد وجود البنية التحتية السحابية ووظائف الشبكة كعرض مشترك". "لكننا أيضًا منفتحون جدًا للعمل بشكل وثيق مع موردي البنية التحتية السحابية الآخرين، مثل Red Hat أو Microsoft، لضمان تشغيل وظائف شبكتنا بأكبر قدر ممكن من الكفاءة وأننا نقوم بتقليل الجهد الذي يبذله المشغلون الذين يختارون هذا المسار."

أكثر نجاحا من نوكيا

الأساس المنطقي لشركة Ericsson هو أن الكثير من العملاء ما زالوا يحبون هذا النهج "المكدس الكامل" وأن التخلي عن NFVI و CNIS من شأنه أن يتركهم في مأزق. إنه يقدم تقييماً قاسياً على ما يبدو لشركة نوكيا بينما يتباهى ببعض الأرقام لدعم حجته بأن المنصات الداخلية كانت ناجحة. وقال روزنجرين، بشكل مباشر: "أحد الاختلافات الكبيرة بيننا وبين نوكيا هو أننا حققنا نجاحاً كبيراً، في الواقع، في بيع ونشر بنيتنا التحتية السحابية - سواء الافتراضية أو السحابية الأصلية - ولدينا أكثر من 290 عميلاً اليوم". تسمية منافسه الرئيسي.

يقصد بكلمة "الظاهري" NFVI، في حين يشير مصطلح "السحابة الأصلية" إلى CNIS. والفرق يشبه الفرق بين منصات CBIS وNCS من نوكيا. بالنسبة لكل بائع، تم إنشاء النظام الأساسي الافتراضي المشار إليه أولاً على OpenStack، وهي مبادرة مفتوحة المصدر، وتدير الموارد من خلال طبقة من البرامج تسمى أحيانًا برنامج Hypervisor. من شأن الإعداد السحابي الأصلي أن يبني التطبيقات على Kubernetes، وهو نظام أحدث مفتوح المصدر تم تطويره في الأصل بواسطة Google. باستخدام CNIS، يمكن لشركة Ericsson الاستغناء عن برنامج Hypervisor وتشغيل Kubernetes مباشرة على الخوادم "المعدنية"، كما يقول التعبير.

"تضيف طبقة المحاكاة الافتراضية هذه تعقيدًا ولها تأثير على الأداء، ونحن نقول إن إجمالي تكلفة الملكية (TCO) يصل إلى 30% تقريبًا،" كما قال روزنغرين في دعمه للمعادن العارية. يعد SKT في كوريا الجنوبية المثال الأبرز لعملاء إريكسون الذين يقومون بالنشر على المعادن العارية باستخدام CNIS. وفيما يتعلق بالسوق بأكمله، فإن حوالي 80% من تطبيقات شبكة إريكسون المنتشرة تعمل على البنية التحتية الخاصة بها. ولكن يبدو أن معظمها عبارة عن NFVI، ويرفض Rosengren وصفها بأنها منصة "قديمة".

"نحن نعتبره نموذج نشر حالي يتمتع بالكثير من نقاط القوة وقاعدة مثبتة وقال: "إنه شيء سندعمه لفترة طويلة. وبعد ذلك، سنرى السوق يتحرك تدريجيًا إلى المعدن الخام، لكن هذه العملية هي رحلة أطول".

مما لا شك فيه أن النقاد القساة سوف يرون أرقام إريكسون ليس كدليل على طلب العملاء للحصول على "حزمة كاملة" ولكن كدليل على عدم وجود بدائل. ومع ذلك، يشير روزنجرين إلى أن العديد من شركات الاتصالات لا تملك الموارد اللازمة للعمل على دمج الكثير من تطبيقات الطرف الثالث في منصة واحدة. وقال "البعض لا يركز على الجانب التكنولوجي والعملياتي". ومع الحزمة الكاملة، يحصلون على شيء "أكثر تكاملاً ودعمًا مسبقًا، ويد واحدة للمصافحة عبر البنية التحتية السحابية ووظائف الشبكة."

هناك بالتأكيد دليل على الطلب على هذا النموذج. أحد متطلبات شركة Three UK، التي طرحت شبكتها الأساسية للمناقصة، هو أن التطبيقات والمنصة يجب أن تأتي من نفس المزود (على الرغم من إصرارها على أن هذا لا يستبعد حزمة متكاملة مسبقًا من Nokia، بائعها الحالي، و قبعة حمراء). علاوة على ذلك، تقول إريكسون إنها تستطيع الآن دعم تطبيقات الشركات الأخرى على NFVI وCNIS. وقال روزنجرين: "لدينا خدمة اعتماد حتى تتمكن تطبيقات الطرف الثالث من التصديق على البنية التحتية السحابية لدينا". "وبعد ذلك، بالطبع، نرى المشغلين ينشرون العديد من تطبيقات الطرف الثالث بالتوازي مع تطبيقاتنا على البنية التحتية السحابية لدينا."



عصابة السحابة

ومع ذلك، هذا لا يعني أن إريكسون تحاول التنافس مع ريد هات أو مايكروسوفت كمنصة بنية تحتية متعددة الأغراض. "إننا نقضي الكثير من الوقت مع موفري الخدمات السحابية الخارجيين مثل Red Hat لتجميع حلول مستهدفة لأولئك الذين نحاول أن نكون توجيهيين قدر الإمكان عندما يتعلق الأمر بجميع الطبقات في البنية التحتية السحابية لتقليل الجهد المبذول من أجل وقال روزنجرين: "عملاؤنا المشتركون". "ولكن سيظل الأمر يتطلب مجهودًا أكبر مما لو قمت بعملية نشر كاملة."

ومن الملائم أن يتم إدراج أسماء اللاعبين الرئيسيين جميعًا في مذكرة لاحقة - AWS، وGoogle، وMicrosoft، من مجتمع "hyperscaler"، جنبًا إلى جنب مع Red Hat، وVMware (المملوكة لشركة Broadcom) وWind River (التي أصبحت الشركة الأم الآن أبتيف). والأمر الأقل ملاءمة هو الرغبة الواضحة لدى بعض شركات الاتصالات في بناء ما وصفته مايكروسوفت باستخفاف بسحابات "اصنعها بنفسك". على سبيل المثال، تمتلك شركة BT في المملكة المتحدة سحابة مخصصة طورتها مع شركة Canonical، وهي شركة برمجيات في المملكة المتحدة، باستخدام Juniper Networks للتنسيق جنبًا إلى جنب مع Cisco وDell للحوسبة.

قال روزنجرين: "لن أكون صادقاً إذا لم أقل أن هناك جهوداً للتكامل من جانبنا". "لذا فإن وجود الكثير من المتغيرات المختلفة هو الذي يقود الجهود الشاملة." على الرغم من ذلك، تمكنت BT من نشر تطبيقات شبكة 5G الأساسية من إريكسون على منصتها الخاصة، وبدون NFVI أو CNIS، وفقًا للمسؤولين التنفيذيين في شركة الاتصالات في المملكة المتحدة.

ومع ذلك، بالنسبة لأي شركة اتصالات، قد يكون لنهج المنصة الأفقية حدوده. عند "الحافة البعيدة" للشبكة بالقرب من مواقع المحطات الأساسية، يمكن للمشغل تشغيل عدد قليل فقط من التطبيقات على خادم واحد. مهما كانت البنية التحتية الأساسية، فإنها تبدو أكثر تخصيصًا لمهام محددة. وقال روزنجرين: "لا توجد فائدة حقيقية من السحابة الأفقية لأنها عبارة عن تطبيق واحد، أو ربما عدد قليل، وخادم واحد به بنية تحتية سحابية". بالنسبة لبوابة حزم محلية أو شبكة وصول راديوية سحابية، قد يكون من الصعب مقاومة "المكدس الكامل".