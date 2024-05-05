استقرار مؤشر مديري المشتريات في السعودية خلال أبريل الماضي عند مستوى 57 نقطة

استقر مؤشر مديري المشتريات في السعودية خلال أبريل الماضي عند مستوى 57 نقطة، دون تغير عن مارس.

وفي وقت سابق، جدد الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، أمس، مطالب بلاده بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، وتوفير ممرات إنسانية وإغاثية آمنة، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق بتمكينه من الحصول على جميع حقوقه المشروعة، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة، والعيش بأمان.

وشدد وزير الخارجية السعودي خلال ترؤسه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وفد المملكة المشارك في الدورة الـ 15 لمؤتمر القمة الإسلامي في العاصمة الغامبية بانجول، أنه منذ اندلاع الاعتداءات لم تألُ المملكة جهداً بالتعاون مع الدول الشقيقة والدول الفاعلة لحماية المدنيين في فلسطين وإغاثتهم.