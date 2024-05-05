الأحد 05 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

استقرار مؤشر مديري المشتريات في السعودية خلال أبريل الماضي عند مستوى 57 نقطة

بوابة الوفد الإلكترونية

استقر مؤشر مديري المشتريات في السعودية خلال أبريل الماضي عند مستوى 57 نقطة، دون تغير عن مارس.

txt

بيونج يانج .. كوريا الشمالية تحذر الولايات المتحدة من "هزيمة استراتيجية"

txt

جدول مباريات اليوم الأحد ٥ مايو ٢٠٢٤ كاملةً والقنوات الناقلة

وفي وقت سابق، جدد الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، أمس، مطالب بلاده بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، وتوفير ممرات إنسانية وإغاثية آمنة، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق بتمكينه من الحصول على جميع حقوقه المشروعة، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة، والعيش بأمان.

وشدد وزير الخارجية السعودي خلال ترؤسه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وفد المملكة المشارك في الدورة الـ 15 لمؤتمر القمة الإسلامي في العاصمة الغامبية بانجول، أنه منذ اندلاع الاعتداءات لم تألُ المملكة جهداً بالتعاون مع الدول الشقيقة والدول الفاعلة لحماية المدنيين في فلسطين وإغاثتهم.

مواد متعلقة

بيونج يانج .. كوريا الشمالية تحذر الولايات المتحدة من "هزيمة استراتيجية"

ذكرى وفاة نقيب المقرئين .. محطات في حياة الشيخ الطبلاوي

جدول مباريات اليوم الأحد ٥ مايو ٢٠٢٤ كاملةً والقنوات الناقلة

قطع المياه عن عدة مناطق بأسوان لمدة 8 ساعات.. اليوم

70 ألف شخص غادروا منازلهم.. الأمطار تودى بحياة 55 شخصًا في البرازيل

نحن نتصرف بشكل صحيح.. الرئيس الفرنسي يكشف عن طبيعة التفاوض مع روسيا

عادة توارثتها الأجيال منذ عهد الفراعنة.. سر البيض الملون في شم النسيم

الجريدة الورقية