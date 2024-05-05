الأحد 05 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

جدول مباريات اليوم الأحد ٥ مايو ٢٠٢٤ كاملةً والقنوات الناقلة

بوابة الوفد الإلكترونية

يترقب عشاق كرة القدم اليوم الأحد الموافق 5 مايو 2024 عدة مواجهات مرتقبة على صعيد مسابقة الدوري المحلي والكرة الاوروبية.

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وتأتي مواعيد مواجهات اليوم كاملة على النحو التالي..

الدوري الانجليزي ..
تشيلسي ضد وست هام يونايتد  4 عصراً على قناة beIN Sports HD 1.
برايتون في مواجهة أستون فيلا   4 عصراً عبر قناة beIN Sports HD 2   
ليفربول أمام توتنهام 6:30 مساءً عبر قناة beIN Sports HD 1.

الدوري الايطالي ..
كالياري أمام ليتشي 1:30 ظهرا على قناة AD SPORTS Premium 1    

إمبولي ضد فروسينوني 4 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1    
هيلاس فيرونا أمام فيورنتينا 4 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1      

ميلان ضد جنوى  7 مساء عبر قناة AD SPORTS Premium 1       
روما أمام يوفنتوس 9:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1 .

الدوري الاسباني ..
أوساسونا أمام ريال بيتيس 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 3    

سيلتا فيجو ضد فياريال 5:15 مساء عبر قناة beIN Sports HD 3    

فالنسيا أمام ديبورتيفو ألافيس  7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3  

رايو فاليكانو ضد ألميريا  10 مساءً على قناة beIN Sports HD 4            

إشبيلية أمام غرناطة 10 مساء عبر قناة beIN Sports HD 3  .

 

الدوري الالماني..
يونيون برلين ضد بوخوم  4:30 عصراً  على قناة beIN Sports HD 5      

آينتراخت فرانكفورت أمام باير ليفركوزن  6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 4      

هايدنهايم أمام ماينز 05 8:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 5 .

الدوري المصري..
سموحة أمام الزمالك 7 مساء عبر قناة 1 on time sport    

البنك الأهلي ضد إنبي  7 مساءً عبر قناة 2 on time sport  .

كاس الاتحاد الاسيوي ..
العهد اللبناني أمام  كوست مارينرز الأسترالي 7 مساء عبر قناة beIN SPORTS AFC

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