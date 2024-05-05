جدول مباريات اليوم الأحد ٥ مايو ٢٠٢٤ كاملةً والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم اليوم الأحد الموافق 5 مايو 2024 عدة مواجهات مرتقبة على صعيد مسابقة الدوري المحلي والكرة الاوروبية.

وتأتي مواعيد مواجهات اليوم كاملة على النحو التالي..

الدوري الانجليزي ..

تشيلسي ضد وست هام يونايتد 4 عصراً على قناة beIN Sports HD 1.

برايتون في مواجهة أستون فيلا 4 عصراً عبر قناة beIN Sports HD 2

ليفربول أمام توتنهام 6:30 مساءً عبر قناة beIN Sports HD 1.

الدوري الايطالي ..

كالياري أمام ليتشي 1:30 ظهرا على قناة AD SPORTS Premium 1

إمبولي ضد فروسينوني 4 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1

هيلاس فيرونا أمام فيورنتينا 4 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1

ميلان ضد جنوى 7 مساء عبر قناة AD SPORTS Premium 1

روما أمام يوفنتوس 9:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1 .

الدوري الاسباني ..

أوساسونا أمام ريال بيتيس 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 3

سيلتا فيجو ضد فياريال 5:15 مساء عبر قناة beIN Sports HD 3

فالنسيا أمام ديبورتيفو ألافيس 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3

رايو فاليكانو ضد ألميريا 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 4

إشبيلية أمام غرناطة 10 مساء عبر قناة beIN Sports HD 3 .

الدوري الالماني..

يونيون برلين ضد بوخوم 4:30 عصراً على قناة beIN Sports HD 5

آينتراخت فرانكفورت أمام باير ليفركوزن 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 4

هايدنهايم أمام ماينز 05 8:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 5 .

الدوري المصري..

سموحة أمام الزمالك 7 مساء عبر قناة 1 on time sport

البنك الأهلي ضد إنبي 7 مساءً عبر قناة 2 on time sport .

كاس الاتحاد الاسيوي ..

العهد اللبناني أمام كوست مارينرز الأسترالي 7 مساء عبر قناة beIN SPORTS AFC