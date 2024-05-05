جدول مباريات اليوم الأحد ٥ مايو ٢٠٢٤ كاملةً والقنوات الناقلة
يترقب عشاق كرة القدم اليوم الأحد الموافق 5 مايو 2024 عدة مواجهات مرتقبة على صعيد مسابقة الدوري المحلي والكرة الاوروبية.
وتأتي مواعيد مواجهات اليوم كاملة على النحو التالي..
الدوري الانجليزي ..
تشيلسي ضد وست هام يونايتد 4 عصراً على قناة beIN Sports HD 1.
برايتون في مواجهة أستون فيلا 4 عصراً عبر قناة beIN Sports HD 2
ليفربول أمام توتنهام 6:30 مساءً عبر قناة beIN Sports HD 1.
الدوري الايطالي ..
كالياري أمام ليتشي 1:30 ظهرا على قناة AD SPORTS Premium 1
إمبولي ضد فروسينوني 4 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1
هيلاس فيرونا أمام فيورنتينا 4 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1
ميلان ضد جنوى 7 مساء عبر قناة AD SPORTS Premium 1
روما أمام يوفنتوس 9:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1 .
الدوري الاسباني ..
أوساسونا أمام ريال بيتيس 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 3
سيلتا فيجو ضد فياريال 5:15 مساء عبر قناة beIN Sports HD 3
فالنسيا أمام ديبورتيفو ألافيس 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3
رايو فاليكانو ضد ألميريا 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 4
إشبيلية أمام غرناطة 10 مساء عبر قناة beIN Sports HD 3 .
الدوري الالماني..
يونيون برلين ضد بوخوم 4:30 عصراً على قناة beIN Sports HD 5
آينتراخت فرانكفورت أمام باير ليفركوزن 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 4
هايدنهايم أمام ماينز 05 8:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 5 .
الدوري المصري..
سموحة أمام الزمالك 7 مساء عبر قناة 1 on time sport
البنك الأهلي ضد إنبي 7 مساءً عبر قناة 2 on time sport .
كاس الاتحاد الاسيوي ..
العهد اللبناني أمام كوست مارينرز الأسترالي 7 مساء عبر قناة beIN SPORTS AFC