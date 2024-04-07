تامر عبدالمنعم: فريد الديب توقف عن الحصول على الدواء قبل 7 أشهر من وفاته

أكد الفنان تامر عبدالمنعم، أن فريد الديب أوقف الحصول على دوائه قبل 7 أشهور من وفاته.

وقال “ عبدالمنعم” خلال تصريحاته ببرنامج “ العرافة”، المذاع عبر فضائية “ المحور والنهار”، اليوم الأحد، إنه كان مصابا بمرض سرطان الدم منذ عام 2015.



وتابع أنه :"كان حد بيسافر له يجيب الدواء بتاعه ستوكات وبعد وفاة إيمان الديب خالة أولادي، أصيب باكتئاب شديد، إذ ماتت في التاسعة والأربعين من عمرها بسبب كورونا".

وواصل عبدالمنعم :"كنت على علاقة طيبة به حتى بعد الانفصال، ومازلت على علاقة طيبة بابنته حتى بعد انفصالنا، لما يكون في عيال مينفعش العلاقة تبقى غير محترمة بعد الانفصال، واتصل بي فريد الديب قبل 3 أسابيع من وفاته وطلبني في المستشفى".

وأكمل "عرفت يومها أنه توقف عن الحصول على الدواء وكانت بطنه منتفخة جدا، ومكنش ينفع يسحبوا المياه، وفهمت إنه الدواء من غير ما يقول لحد خالص وأصبح يواجه الموت، وفي تصوري أنه رفض الحياة بعد وفاة ابنته".



وخلال الحلقة عقب تامر عبدالمنعم، على هجومه على مؤدي المهرجانات الشعبية حمو بيكا، بعدما أخطأ في نطق اسم كوكب الشرق أم كلثوم ونطقه «أم كلثون»، إذ قال له في وقت سابق "شوف حد يقرالك"، وهو ما رد عليه بيكا، وقتها "شوف حد ينضف قلبك".



وقال إنه "ما يجي عليّ الزمن إن حمو بيكا يقولي نضف قلبك وشوف لك فيلم تمثله يبقى الحمد لله إني رديت الرد ده".



وأضاف: "أنا فنان، حمو بيكا مش فنان، ولما يجيبوا حد عشان يبقى نمرة فكاهية ويطلع يجعر في فرح فالناس تتفرج عليه يبقى نسمي القرد فنان لما القرداتي بيجيبه وبيعمل فقرة القرد، فنان دي كلمة كبيرة".



وواصل عبدالمنعم أنه لا يحب المهرجانات، لكن بعض مؤديها يجيدون الغناء مثل عمر كمال، وحسن شاكوش، لافتا إلى أن الأخير أقل كثيرا من عمر كمال.



تامر عبدالمنعم يتحدث عن وفاة شقيقه

وفي سياق متصل، قال عبدالمنعم إن أخاه وافته المنية في ذلك التوقيت، ثم بدأ البعض في الاستهزاء به والخوض في عرضه.

وأوضح أنه :"لما نقل أدبنا وندخل في حرمانية الموتى ده كلام ميصحش، دي حتة ميدخلهاش إلا واحد حقير، والحقراء كانوا كثر أيام فيلم (المشخصاتي 2)، كانوا إخوان وأشكال لا تعرف ربنا ولا دين".

وأشار إلى أن فيلم «المشخصاتي 2» هزّ الإخوان، قائلًا إنه حقق نجاحًا بعد عرضه على شاشة التليفزيون، خاصة تزامنًا مع احتفالية ثورة 30 يونيو.