تحذير طبي من أدوية تستخدم لإنقاص الوزن

حذرت هيئة الدواء ، من تناول بعض الأدوية بهدف إنقاص الوزن، نظراص لمخاطرها الكارثية على صحة الجسم، ومن أبرزها عدد من الأدوية التي تستخدم لعلاج السكري من النوع الثاني.

أدوية شهيرة تهدد صحة الجسم

وقالت الهيئة، إن هناك "خطورة في استخدام المستحضرات الدوائية الخافضة لمستوى السكر بالدم في إنقاص الوزن وعلاج السمنة".



وأشارت إلى أنه "بالبحث تبين أن العديد من الأدوية التي تستخدم لعلاج السكري (من النوع الثاني) ويعمل كل منها بطريقة مختلفة من أجل خفض مستوى السكر في الدم، وقد يلجأ البعض لاستخدام تلك الأدوية بغرض إنقاص الوزن؛ وهو ما يترتب عليه أضرارا بالغة".

ولفتت إلى أن من بين أضرار استخدام هذه الأدوية "انخفاض مستوى السكر بالدم، الغثيان، الإسهال، التهاب الحلق، الصداع"

وأكدت على أن "بعض هذه الأدوية تستخدم بحذر شديد مع مرضى الكبد والكلى والقلب".

وطالبت الهيئة، "بعدم الانسياق وراء الشائعات، أو الدعايا الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي لاستخدام أدوية السكر في إنقاص الوزن".

وأكد على ضرورة استشارة مقدمي الرعاية الصحية من الأطباء والصيادلة قبل تناول الأدوية.

أسباب الصداع بعد تناول الطعام

على صعيد آخر، أعلنت الدكتورة أوكسانا خاميتسيفا، أن الشعور بالصداع بعد تناول الطعام يمكن أن يشير إلى مرض السكري.

وتشير الطبيبة في مقابلة مع موقع Ura.ru ، إلى أن الصداع بعد تناول الطعام يشير إلى مرض السكري والحساسية وردود فعل تجاه المواد السامة.

وتقول، "غالبا ما يكون الصداع بعد تناول الطعام مرتبطا بمرض السكري واضطرابات أخرى في وظائف البنكرياس . لأنه عند وجود هذه المشكلة تضطرب عملية إنتاج الأنسولين في الجسم، حيث يحدث أثناء تناول الطعام أولا ارتفاع حاد لمستوى السكر في الدم، أي زيادة في نسبة السكر في الدم، وبعدها ينخفض مسببا نقص السكر في الدم. هذا الأمر يؤدي إلى تجويع الدماغ، فيسبب الشعور بالصداع.

وفقا لها ، يمكن أن تسبب مكونات الطعام الصداع أيضا.

وتقول، "يمكن أن يكون الصداع ناجما عن رد فعل تحسسي لبعض الأطعمة. كما يمكن أن يكون ناجما عن رد فعل الدماغ على زيادة نسبة المواد السامة الموجودة في المضافات الغذائية في الدم".