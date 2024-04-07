التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول من مواجهة تشيلسي وشيفيلد يونايتد

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق الشوط الأول من مواجهة تشيلسي أمام شيفيلد يونايتد، ضمن منافسات الجولة 31 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.



وانطلقت مباراة تشيلسي أمام شيفيلد يونايتد في تمام السادسة والنصف من مساء اليوم الأحد، في المباراة التي شهدها ملعب برامول لين.

تقدم تشيلسي في النتيجة من خلال اللاعب تياجو سيلفا في الدقيقة 11، بينما أدرك شيفيلد يونايتد التعادل في الدقيقة

32، لينتهي الشوط بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وكان تشيلسي قد بدأ مباراة شيفيلد يونايتد، بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: بيتروفيتش.

الدفاع: شالوباه - ديساسي - تياجو سيلفا - كوكوريلا.

الوسط: إنزو فيرنانديز - كايسيدو - جالاجير.

الهجوم: مادويكي - بالمر - جاكسون.

واحتل تشيلسي المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم برصيد 43 نقطة قبل بداية المباراة، بينما جاء شيفيلد يونايتد في المركز الأخير برصيد 15 نقطة.