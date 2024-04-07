إجراءات عقابية خلال زيارة وكيل صحة الشرقية لمستشفى مشتول السوق

أجرى الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مساء اليوم الأحد، زيارة تفقدية مفاجئة استهدفت المرور على مستشفى مشتول السوق المركزي، وذلك قبيل موعد الإفطار وآذان المغرب بدقائق، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بها.

تفقد وكيل الوزارة الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى، وأثناء مروره على قسم الإستقبال والطوارئ، تلاحظ عدم كفاية الأطباء بالقسم، وعدم تواجد كاتب الاستقبال، وعدم تمركز جميع أفراد هيئة التمريض المكلفين بالنوبتجية داخل القسم، كما تبين عدم تواجد المدير المناوب، وعلى الفور وجه وكيل الوزارة باستدعاء الفريق الإشرافي بالمديرية، وفريق طبي لسد العجز، مقرراً ندب المدير المناوب وكاتب الاستقبال خارج المستشفى وتوزيعهما حسب حاجة العمل.

كما قرر ندب مشرفة قسم الاستقبال لعدم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تنظيم العمل وتمركز هيئة التمريض بالقسم، خارج المستشفى وتوزيعها وفقاً لحاجة العمل، وكذلك إعفاء نائب مدير المستشفى من مهامه الإشرافية، والذي كان مكلفاً بالقيام بتيسير أعمال مدير المستشفى، نظراً لحصول المدير على اجازة رسمية.

وقرر وكيل الوزارة أيضاً خصم حافز الإشراف لمدير إدارة المستشفيات ومدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية لحين إشعار آخر، مع تكليف مدير عام الطب العلاجي ومدير إدارة المستشفيات ومدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، ومدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، ومدير إدارة المتابعة بالمديرية، بالمرور المكثف على المستشفى خلال الفترات الصباحية والمسائية، وعرض تقرير يومي بالمرور وما بها من سلبيات وايجابيات، وبالخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بالمستشفى.

وفي سياق متصل، عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعاً مع مديري الإدارات الفنية بالإدارة العامة للطب الوقائي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية، في حضور مديري إدارات "مكافحة الأمراض المعدية، الرعاية الأساسية، مراقبة الأغذية، الرعاية المتكاملة، صحة البيئة، الصحة المهنية، الترصد، المعامل، السن المدرسي، التطعيمات، الأمومة والطفولة، علاج غير القادرين"، لمناقشة خطط العمل الوقائية بمنافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، خلال الفترة المقبلة وخاصة خلال عطلة عيد الفطر المبارك.