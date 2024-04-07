محمد صلاح يسجل هدف التعادل لليفربول أمام مانشستر يونايتد (فيديو)

أحرز محمد صلاح نجم ليفربول هدف التعادل أمام مانشستر يونايتد لتصبح النتيجة 2-2 والتي تجمع بينهما الان على ملعب أولد ترافورد في الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل محمد صلاح هدف التعادل لصالح ليفربول في الدقيقة 84 ، عبر ركلة جزاء، يعود الريدز في النتيجة بعد تأخره 2-1 لصالح الشياطين الحُمر.

و كان ليفربول متقدما بهدف نظيف، بعدما سجل الكولومبي لويس دياز الهدف الأول في الدقيقة 23، ليمنح الريدز التقدم في مباراته أمام مانشستر يونايتد.

لكن أحرز البرتغالي برونو فيرنانديز نجم مانشستر يونايتد هدف التعادل في الدقيقة 50 ليعود الشياطين الحمر في اللقاء.

ثم سجل اللاعب الشاب ماينو لاعب مانشستر يونايتد الهدف الثاني للشياطين الحمر في الدقيقة 67 بعد تمريرة من أرون وان بيساكا، للاعب ماينو الذي يسددها ببراعة في شباك ليفربول.