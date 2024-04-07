ليفربول يسيطر على مانشستر يونايتد بإحصائيات ميهنة

اكتسح ليفربول نظيره مانشستر يونايتد رغم كون الأخير يخوض المباراة على ملعبه بأولد ترافورد، لكن تفوق الريدز أداءا ونتيجة على الشياطين الحمر.

يتقدم ليفربول بهدف نظيف أمام مانشستر يونايتد سجله لويس دياز، وسط هجوم ناري من الريدز على دفاع الشياطين الحُمر، ليؤكد سيطرة وهيمنة الضيوف في اللقاء.

فشل مانشستر يونايتد في تسديد أي كرة على شباك ليفربول طوال الشوط الأول، في احصائية تؤكد ضعف الشياطين الحمر رغم خوض المباراة على ملعبهم ووسط جمهورهم.

في المقابل، اكتسح ليفربول مانشستر يونايتد، وسدد لاعبوه 15 تسديدة أمام الشياطين الحمر، منهم 4 على المرمى، و6 خارج المرمى، و5 تصدى لها لاعبو مانشستر يونايتد.

وتعتبر تلك المرة الأولى التي يفشل فيها مانشستر يونايتد في القيام بأي تسديدة في الشوط الأول من مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز منذ أبريل 2022، كانت أيضًا ضد ليفربول.

ويشارك محمد صلاح اساسيا مع ليفربول منذ بداية اللقاء ويقدم مستويات جيدة رفقة الريدز، ويبحث مو عن تسجيل هدف جديد في ظل صراعه على لقب الهداف، و يفصله هدفين عن المتصدر، النرويجي إرلينج هالاند مهاجم السيتي صاحب ال18 هدفا.