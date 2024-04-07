سكرتير مساعد البحيرة يتفقد معرض أهلًا رمضان بوادي النطرون

أجرى كامل غطاس - سكرتير عام مساعد محافظة البحيرة جولة تفقدية للمركز التكنولوجى بوادى النطرون لمتابعة انتظام وحسن سير العمل والتحقق من الانضباط الإداري للعاملين والوقوف علي جودة ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفى ذات السياق قام سكرتير عام محافظة البحيرة ،بجولة مرورية على معرض أهلا رمضان وعدد من السلاسل التجارية والأسواق بوادى النطرون وذلك بحضور المهندس السيد حمزة - رئيس مركز ومدينة وادى النطرون.

حيث تفقد معرض "أهلا رمضان" وعدد من المحلات التجارية لمتابعة توافر السلع الغذائية والاستراتيجية بالأسواق والتأكد من ضبط الأسعار والإعلان عنها وتسعيرها وتوافرها بأسعار مناسبة للمواطنين والتأكد من جودة السع المعروضة وصلاحيتها.

ووجه السكرتير العام المساعد بتكثيف الحملات والمتابعة والمرور على المحلات العامة وأماكن شراء السلع الغذائية والتموينية، والمواقع ذات التردد المعتاد للمواطنين، والتنسيق على مدار الساعة بصورة يومية مع مديرية التموين والجهات الرقابية المعنية، لمراقبة حركة الأسعار ومحاربة الغلاء.

ومن جانبها وجهت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز بنطاق المحافظة للتأكد من الإلتزام بالمواصفات وكذا متابعة جودة السلع المعروضة والإلتزام بالأسعار ومجابهة كافة أشكال الغش والتلاعب بأقوات المواطنين.

كان كامل غطاس - السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة قد عقد اجتماعاً بشأن توزيع شنط مواد غذائية على الاسرالاولى بالرعاية بابمحافظة والذي يتم تنفيذه بالتعاون بين وزارات الاوقاف والتضامن الإجتماعي والتموين والتجارة الداخلية.

حيث تم خلال الإجتماع استعراض ما تم تنفيذه من توصيات الاجتماع السابق الخاص بتشكيل لجنة لمناقشـة توجيهات القيادة السياسية فيما يخص مبادرة حياة كريمة لمشروع صكوك الأضاحى والإطعام وذلك من خلال توفير مواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية والمدرجه بقوائم وزارة التضامن الإجتماعي.

و افادت مديرية التضامن الاجتماعي أنه تم استلام 12 طن سكر وأرز من مديرية الاوقاف بإجمالى 3000 شنطة مواد غذائية تحتوى على 2 كجم سكر و 2 كجم أرز لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة.

وأكد السكرتير المساعد أنه سيبدأ التوزيع اليوم بحضور اعضاء اللجنة المشكلة وكلف هيئة سلامة الغذاء بالتحقق من مدى صلاحية المواد الغذائية الواردة و كذا مديرية التضامن الاجتماعي بالتحقق من كشوف الأسماء الواردة من وزارة التضامن الاجتماعي .

كما تم تكليف إدارة الرقابة والمتابعة بالمحافظة بمراجعة توزيع الشنط الغذائية الواردة طبقا للكشوف.

ووجه مديرية الأوقاف بإخطار مديرية التضامن الاجتماعي بتوقيت وصول المواد الغذائية بوقت كافٍ.