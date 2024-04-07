فرح الهادي تتألق بالزي الأردني والسحر الأسود ينتهي مع شقيقتها

شاركت الفنانة الكويتية فرح الهادي متابعيها ببعض اللقطات من أحدث إطلالة لها، عبر الحالة الخاصة بها على حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات انستجرام.





قررت الفنانة فرح الهادي منذ بداية شهر رمضان الفضيل إطلالات تمثل دول عربية مختلفة؛ لتعزز الروح الوطنية، ولتوصيل رسالة للعالم بالوحدة والتكافل بين المجتمعات، حيث ظهرت مسبقًا بالزي الفلسطيني، وأيضًا السعودي.





وبدت فرح الهادي في أحدث إطلالاتها بالزي الأردني، مرتديه فستان باللون الأزرق والأسود، ومطرز بالألوان المبهجة، كالأحمر والأصفر والأزرق، وحددت خصرها بحزام؛ ليبرز رشاقتها وقوامها الممشوق.

وانتعلت حذاء مسطح باللون الفضي، ولم تتكلف في إرتداء المجوهرات، فإكتفت بسلسلة ذهبية قصيرة.

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت فرح الهادي تصفيفة شعر بسيطة، تاركة خصلاتها تتدلى على كتفيها بصيحة الويفي الناعم، وزينته بعصبه على الرأس وبنفس التطريزات الموجودة في الفستان.





ووضعت فرح الهادي مكياجًا ناعمًا مستوحى من الألوان الترابية، فحددت ملامح وجهها بالكونتور والبلاشر البني، كما أبرزت جمال عينيها بظلال العين بدرجات البني ورسمت عينيها بالآيلاينر مع الماسكرا؛ لتحصل علي عينين واسعتين ورموش أكثر طولًا وكثافة، واختارت أحمر شفاه باللون النود؛ ليتماشى مع لون بشرتها وفستانها الجذاب.





فرح وشوق الهادي

القصة كاملة حول خلاف فرح الهادي وشقيقتها شوق

ويذكر أن كان هناك خلاف كبير بين فرح الهادي وشقيقتها شوق الهادي، فمنذ عامين اشتعل الخلاف بين كل من شوق ووالدتها من ناحية، وفرح وزوجها الفنان عقيل الرئيسي من ناحية أخرى، عندما اتهم الأخير، شوق ووالدتها بتعمد إيذاء زوجته "فرح" بالسحر الأسود، من أجل الاستفادة المادية منها.

وكتب عقيل هذا الاتهام في تغريدات عبر منصة "إكس" الأمر الذي أدى إلى تعميق الخلافات حتى وصلت إلى ساحات القضاء بين الشقيقتين.

وبلغ الأمر بالفنان عقيل الرئيسي أن شبه زوجته فرح بالملكة أما شوق فوصفها بالأفعى.





ومنذ فترة أوضحت شوق أن الأمور أصبحت طيبة بينها وبين شقيقتها، وأنها استغلت فرصة لقاء شقيقتها مؤخرا، وقامت بالتقاط صورة معها من أجل إعلان الصلح، والتأكيد على زوال الصدام.





وتفاعل الجمهور مع تصريحات شوق الهادي وكواليس تصالحها مع فرح وجاءت تعليقات الجمهور محملة بالدعوات الطيبة للشقيقتين ومنها: "ما شاء الله تبارك الله ..ربي يخليكم لبعض يا رب ولا أحد يفرق بينكم" و"لا تسمعوا للأغراب وخرابين البيوت".

وكانت فرح قد أطلت في مقابلة تلفزيونية قبل إعلان الصلح مع شقيقتها، وأشارت إلى أنها زارت والدتها بعد إنجاب ابنها آدم، وتصالحت معها، لرغبتها في التقرب من أسرتها.